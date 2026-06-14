أعرب أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، عن أمله في أن يسهم الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران في إنهاء التوترات وفتح مسار سياسي جديد يعزز الاستقرار الإقليمي.

وقال قرقاش، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن المنطقة تقترب من توقيع اتفاق بين واشنطن وطهران من شأنه طي صفحة الحرب وفتح آفاق جديدة للحلول السياسية، معرباً عن أمله في أن يحقق هذا المسار نتائج إيجابية ومستدامة.

وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن قيادة بلاده تعاملت مع تداعيات الأزمة الإقليمية بحكمة وثبات، مع الحفاظ على المرونة السياسية عندما اقتضت الظروف ذلك، مؤكداً أن الإمارات تبنت نهجاً يركز على التهدئة وتغليب الحلول الدبلوماسية.

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وأضاف أن الإمارات لم تكن يوماً من دعاة الحروب، وستواصل دعم جهود السلام والاستقرار، بالتوازي مع التزامها بحماية أمنها الوطني والدفاع عن سيادتها ومصالحها الاستراتيجية.

وتأتي تصريحات قرقاش في ظل تحركات دبلوماسية إقليمية مكثفة رافقت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات بقرب التوصل إلى تفاهمات قد تسهم في خفض التوترات وإعادة ترتيب المشهد الإقليمي خلال المرحلة المقبلة.