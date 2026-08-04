تتداول وسائل إعلام لبنانية تقارير عن وجود ملحق سري يُقال إنه يرافق الاتفاق الأمني الجاري التفاوض بشأنه بين لبنان وإسرائيل، وذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المباحثات في العاصمة الإيطالية روما، وسط غياب أي تأكيد رسمي من لبنان أو إسرائيل أو الولايات المتحدة بشأن صحة هذه المعلومات.

وبحسب التقارير، فإن الملحق المفترض يتضمن بنودًا تتعلق بإنهاء حالة الحرب رسميًا بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء آلية تنسيق أمني وعسكري مباشر بين الجيشين، بما قد يُلغي الحاجة إلى وساطة طرف ثالث في إدارة الاتصالات الأمنية ومتابعة تنفيذ التفاهمات.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن المقترحات لا تقتصر على نزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني، بل تمتد – وفق ما يُنسب إلى مصادر مطلعة – إلى إنهاء نشاط الحزب بالكامل، وحظره قانونيًا، وتفكيك مؤسساته، وجمع أسلحته وإزالة بنيته العسكرية في مختلف الأراضي اللبنانية.

كما تتحدث التقارير عن مقترح لإنشاء آلية مشتركة، بدعم أميركي، لتحديد هوية عناصر حزب الله وقادته ومنع عودتهم إلى بعض المناطق الحدودية، بالتزامن مع بحث توسيع مشروع "المناطق التجريبية" المرتبط بالانسحاب الإسرائيلي التدريجي وانتشار الجيش اللبناني.

وفي الجانب الاقتصادي، أفادت التقارير بأن المفاوضات قد تشمل ملفات ترسيم الحدود البرية والبحرية، واستئناف البحث في النقاط العالقة من اتفاق الحدود البحرية الموقع عام 2022، إضافة إلى قضايا استكشاف الغاز والنفط، وحقوق التنقيب، ومسارات تصدير الطاقة.

وتطرقت التقارير أيضًا إلى احتمال مناقشة تعديلات قانونية داخل لبنان، تتعلق بإنهاء حالة العداء القانونية مع إسرائيل، وهي خطوة قد تستدعي تعديلات تشريعية وربما دستورية، بحسب ما أوردته المصادر.

وحتى الآن، تبقى جميع هذه التفاصيل ضمن إطار التقارير الإعلامية المنسوبة إلى مصادر لبنانية، من دون أي إعلان رسمي يؤكد وجود ملحق سري أو يثبت صحة البنود المتداولة.