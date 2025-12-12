علمت i24NEWS أن إسرائيل تُصعّد الضغط على الوسطاء لاستعادة رفات ران غفيلي

علمت قناة i24NEWS أن "إسرائيل صعّدت الضغط على الوسطاء لتسريع استعادة رفات الرقيب أول ران غفيلي، ضابط الشرطة الذي قُتل واختُطف على يد مسلحين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، مشيرة إلى أن استعادة رفات غفيلي تُمثل عنصراً أساسياً في تنفيذ الاتفاق، وتُعتبر أكثر من مجرد مطلب تكتيكي.

وأفادت i24NEWS أيضاً بأن هذه المسألة طُرحت خلال محادثات هيرش هذا الأسبوع مع السفير الأمريكي في القدس، مايك والز، وكذلك مع مسؤول رفيع المستوى نيابةً عن الوسطاء.

وسط التأخيرات التي تُعيق عملية استعادة رفات غفيلي لدفنه في إسرائيل، كانت الرسالة الموجهة إلى الوسطاء واضحة،"إسرائيل لا تتوقع أقل من جهود مكثفة ومنسقة للعثور على الجثة".وتطالب إسرائيل الوسطاء بممارسة ضغوط على حماس والجهاد ، إذ تمتلك كلتا الحركتين معلومات حول مكان وجوده، إضافةً إلى المعلومات الاستخباراتية الهامة التي قدمها الوفد الخاص الذي زار القاهرة الأسبوع الماضي.

على مدار الأسبوع، عُقدت محادثات يومية مع الوسطاء، أعلن خلالها منسق شؤون الأسرى والمفقودين، العميد (احتياط) غال هيرش، أن إسرائيل ترفض رفضًا قاطعًا ادعاء حركة الجهاد الإسلامي بأنها أعادت جميع المختطفين.