علمت قناة i24NEWS أن "الجاليات اليهودية في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا تواصلت مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية لبحث إمكانية هجرة أعضائها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قوانين اللجوء أو غيرها من قوانين الحماية.

ويعود ذلك إلى تصاعد معاداة السامية، التي غالباً ما تتسم بالعنف، في بلدانهم الأصلية.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية هذه المعلومات. ولا توجد أي مؤشرات على أن الوزارة قد اتخذت أي إجراء بشأن هذه الطلبات، أو ما هو موقفها منها. وامتنع السفير الحاخام يهودا كابلون، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية لمراقبة ومكافحة معاداة السامية، عن التعليق مباشرة على هذه المعلومات. وقال لقناة i24NEWS: "تقع على عاتق حكومات تلك الدول مسؤولية ضمان سلامة وأمن الجالية اليهودية وتمكينها من ممارسة شعائرها الدينية بحرية تامة دون أي أذى. وهذا ما تطالب به الحكومة الأمريكية".