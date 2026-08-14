البنتاغون يبرم اتفاقيتين لتسريع إنتاج الصواريخ الاعتراضية

أعلنت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، بالتعاون مع شركتي بوينغ وRTX، اليوم الجمعة، اتفاقيتين رئيسيتين لزيادة إنتاج مكونات أساسية من صواريخ Standard Missile-3 Block IB (SM-3 IB)، إلى جانب زيادة إنتاج مكونات صواريخ Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 IIA).ومن شأن هذه الخطوة تسريع انتقال الصواريخ من خطوط الإنتاج في المصانع إلى الأسطول البحري الأميركي.

وقال مايكل بي دافي، وكيل وزارة الحرب لشؤون الاستحواذ والاستدامة، "تضمن هذه الاتفاقيات حصول قواتنا المقاتلة على الذخائر التي تحتاج إليها لتحقيق النصر. نحن نعمل على استقرار سلاسل الإمداد، وتوسيع إنتاج الذخائر، ووضع قاعدة الصناعات الدفاعية بأكملها على أساس الاستعداد للحرب".

وبموجب هذه الأطر الجديدة، ستتسارع وتيرة إنتاج صواريخ SM-3 Block IIA وSM-3 Block IB، التي تشكل ركيزة أساسية لمنظومة الدفاع الصاروخي الأميركية، فيما ستتولى بوينج قيادة تصنيع المكونات.

وستسهم الاتفاقيتان في تعزيز إنتاج سلسلة من الصواريخ الاعتراضية الحيوية، التي تُطلق من السفن وتستخدم للدفاع الجوي، وتشكل عنصراً أساسياً في نظام إيجيس للدفاع الصاروخي الباليستي، كما تمثل العمود الفقري للدفاع الصاروخي البحري الأميركي داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ذكرت أن الرئيس الأميركي دونالد أن ترامب واجه وزير الحرب بيت هيجسيث، بشأن وضع مخزون الأسلحة الأميركي، وذلك في 31 يوليو، على هامش اجتماع لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد.