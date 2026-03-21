تتزايد التساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية حول الوضع الصحي وظهور مجتبى خامنئي، وذلك بعد مرور نحو 13 يومًا على ما قيل إنه توليه دورًا قياديًا، دون أن يظهر علنًا أو يقدم أي دليل واضح على أنه على قيد الحياة، وفق ما يتم تداوله داخل إيران.

ووفق تقارير إعلامية، بينها ما نقله موقع رويترز، فإن غياب مجتبى خامنئي عن الظهور العلني أثار موجة من الشكوك والتكهنات، خاصة في ظل عدم نشر تسجيلات مصورة أو ظهورات رسمية له، كما جرت العادة مع شخصيات بارزة في النظام الإيراني.

وفي السياق ذاته، أشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أنه لا يعلّق على الوضع الحالي داخل إيران، بينما تساءل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنًا عن الجهة التي تدير شؤون البلاد في ظل هذه التطورات.

وبحسب تقارير، فقد صدرت رسائل مكتوبة منسوبة لمجتبى خامنئي بمناسبة مناسبات رسمية، إلا أنها لم تتضمن أي ظهور مرئي أو دليل مباشر على شخصه، ما زاد من حدة الجدل حول مدى صحتها.

كما أفادت شبكة CNN في وقت سابق بأن خامنئي الابن تعرّض لإصابة خلال الأيام الأولى من أحداث مرتبطة بتصعيد عسكري، دون تأكيد رسمي لحجم الإصابة أو تفاصيل حالته الصحية.

ويُعتبر مجتبى خامنئي، البالغ من العمر 56 عامًا، شخصية مؤثرة داخل دوائر النظام الإيراني، رغم عدم شغله مناصب رسمية بارزة سابقًا، حيث يُنظر إليه كأحد المقربين من دوائر القرار في البلاد.

وتبقى حالة الغموض المحيطة به مفتوحة على عدة احتمالات، في ظل غياب تأكيدات رسمية أو ظهور علني يبدد الشكوك المتداولة.