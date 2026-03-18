احتراق طائرة خاصة بالكامل جراء إصابتها بشظية صاروخ ايراني في مطار بن غوريون

طائرة خاصة هبطت في الأيام الأخيرة في إسرائيل من فارنا في بلغاريا، أُصيبت بشظية سقطت في مطار بن غوريون أثناء واحدة من الرشقات الأخيرة من إيران واحترقت كليًا، ووفقا لما علمته اليوم (الأربعاء) لـ i24NEWS. لم يكن هناك ركاب على متن الطائرة.

في هذا السياق، ستبحث وزارة المواصلات في الجلسة القادمة مسألة ما إذا كان هناك حاجة لتغيير عدد المسافرين على الرحلات المغادرة والقادمة في مطار بن غوريون.

بالتوازي ودون علاقة بالإصابة، شركة إل عال تلغي رحلات جوية لأسبوع إضافي بسبب القيود الحالية. وأفادت شركة الطيران أنه بسبب القيود المفروضة على عمل مطار بن غوريون وبحسب تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، فإن الرحلات التي كان من المقرر أن تنطلق بين التواريخ 21-27 مارس إلى الوجهات التالية، قد ألغيت.

قائمة الوجهات التي ستُلغى:

تبليسي، بودابست، زيورخ، برشلونة، بلغراد، برلين، بوسطن، باتومي، فورت لودرديل، فرانكفورت، هيراكليون، كراكوف، لارنكا، لندن لوتون، ليون، مرسيليا، بوخارست، بافوس، براغ، كيشيناو، سالونيك، صوفيا، سالزبورغ، بودغوريتسا، تيرانا، تيفات، فينيسيا، فيينا.

كما أفادت الشركة أنه بالنسبة لباقي الوجهات التي لم تُذكر في هذا البيان، سيتم إصدار تحديثات إضافية حسب التطورات وتعليمات الجهات الرسمية. كذلك، في هذه المرحلة وبسبب القيود، لا يمكن تقديم رحلات بديلة للعملاء الذين تم إلغاء رحلاتهم هذه. وتتيح الشركة استرداداً مالياً كاملاً أو قسيمة ائتمان لاستخدامها في رحلات إل-عال.