صعّدت وسائل إعلام إيرانية محافظة من انتقاداتها للرئيس اللبناني جوزيف عون، عقب تصريحات اتهم فيها إيران باستخدام لبنان كورقة في حساباتها الإقليمية، ما فتح فصلاً جديداً من التوتر الإعلامي والسياسي بين بيروت وطهران.

وأفردت صحف إيرانية بارزة تغطيات واسعة للرد على تصريحات عون، حيث اتهمته بتبني مواقف تتوافق مع الرؤيتين الأمريكية والإسرائيلية تجاه إيران وحزب الله، كما دافعت عن دور الحزب في المشهد اللبناني واعتبرته جزءاً أساسياً من منظومة الردع والدفاع في البلاد.

وجاءت هذه الردود بعد مقابلة أجراها الرئيس اللبناني مع شبكة CNN، تحدث خلالها عن تداعيات الصراعات الإقليمية على لبنان، معتبراً أن بلاده دفعت ثمناً باهظاً نتيجة ارتباطها بأجندات وقوى خارجية.

في المقابل، شددت الصحف الإيرانية على أن حزب الله لعب دوراً محورياً في مواجهة التحديات الأمنية التي واجهها لبنان خلال السنوات الماضية، رافضة الاتهامات التي تربط أزمات البلاد بالدور الإيراني.

وتعكس هذه السجالات الإعلامية حجم التباين القائم بين الجانبين بشأن ملفات حساسة، أبرزها مستقبل سلاح حزب الله ودور إيران في لبنان، في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات داخلية متواصلة حول السيادة والإصلاح والعلاقات الإقليمية.