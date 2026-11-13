رد منسوب لرئيس الدبلوماسية الإيرانية يستهدف نتنياهو: "بلادك أصغر من أبي"

يتم تداول تبادل لتصريحات -تُنسب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي- على منصات التواصل الاجتماعي. ووفقاً لمنشور جرى تداوله على منصة "إكس" ، يُزعم أن بنيامين نتنياهو قال إن "الرومان -الذين حاولوا القضاء على الشعب اليهودي- قد اندثروا، بينما لا تزال إسرائيل قائمة"، مشدداً على أن "إسرائيل باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى". بينما رد عباس عراقجي عليه بتعليق استفزازي حول حداثة تأسيس إسرائيل. ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن أي مصدر رسمي أو تصريح موثق يؤكد حدوث هذا التبادل.

ويعرض المنشور -المرفق بتركيب صوري يجمع المسؤولين- هذه التصريحات في سياق مواجهة دبلوماسية، لكنه يخلو من أي تاريخ أو مقطع فيديو أصلي أو إشارة إلى بيان رسمي يوضح مصدرها. ولم تسفر عمليات البحث عن العثور على هذا الرد ضمن أي تصريح رسمي صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أو في أي منشور موثق لعباس عراقجي.

ومع ذلك، فقد وقعت بالفعل سجالات كلامية بين الطرفين؛ ففي 31 أغسطس/آب الماضي، اتهم عباس عراقجي بنيامين نتنياهو بجر الولايات المتحدة إلى حرب ضد إيران، واصفاً إياه بـ "الثعبان". وفي أكتوبر/تشرين الأول، اتهم وزير الخارجية الإيراني أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بالسعي لإشعال مواجهة عسكرية جديدة مع إيران.

وتستدعي هذه الأمور توخّي الحذر، لا سيما وأن تصريحات عدة نُسبت لمسؤولين إيرانيين قد ثبت زيفها مؤخراً. ففي أغسطس/آب 2026، انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي اقتباسٌ مفبرك يتعلق بالطموحات النووية الإيرانية، حتى وصل الأمر إلى ذكره في خطاب ألقاه بنيامين نتنياهو. كما لم يتسنَّ أيضاً التحقق من صحة تصريح آخر نُسب إلى عباس عراقجي بشأن هضبة الجولان.