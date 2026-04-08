وزير الحرب الأمريكي: "إيران توسلت لوقف إطلاق النار - لقد حققنا جميع الأهداف"

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست اليوم (الأربعاء) بيانًا عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في المعركة ضد إيران. واصفًا المعركة بأنها "انتصار باهر في ساحة المعركة"، وأضاف أن "إيران توسلت لوقف إطلاق النار".

كما أكد أن "إيران كانت تشكل تهديدًا للعالم الحر لمدة 47 عامًا، لكن ليس بعد الآن، ليس في عهدي". وبخصوص اليورانيوم أوضح: "إذا لم تسلم لنا إيران اليورانيوم طوعًا، سنقوم بذلك بأنفسنا".

"إيران توسلت من أجل وقف إطلاق النار هذا - الجميع يعرف ذلك"، بدأ هيغست حديثه. "في أقل من 40 يومًا، وباستخدام أقل من 10% من قوتنا القتالية، حيّدنا واحدًا من أكبر الجيوش في العالم. كان هذا مجرد جزء ضئيل من قوتنا. لقد حققنا جميع الأهداف حسب الجدول الزمني".

في سرد إنجازات الحرب، قال هيغست: "سلاحهم البحري في القاع، سلاحهم الجوي مُحِي تمامًا. ليس لديهم نظام دفاع جوي - نحن أسياد سمائهم. برنامج الصواريخ لديهم دُمِّر فعليًا. ليلة أمس، بعد 800 غارة، دمّرنا صناعتهم - وهذا كان هدفًا مركزيًا بالنسبة لنا".

وأضاف تحذيراً للنظام في طهران: "لا يزال بإمكانهم إطلاق النار هنا وهناك، لكن ذلك سيكون غير حكيم أبداً. لو أن إيران رفضت شروطنا، لكانت الأهداف التالية هي أهداف الطاقة والبنية التحتية، والتي لا يستطيعون حمايتها. كان الرئيس ترامب يستطيع تدمير اقتصادهم خلال ثوانٍ، لكنه اختار الرحمة".

وفقًا لأقواله, التغيير في الحكم في إيران نبع من الفهم بأنه ليس لديهم خيارات إضافية: "النظام الجديد فهم أن الاتفاق أفضل. لقد رأوا ما حدث لسابقيهم. انتهت خياراتهم وانتهى الوقت. هم يعلمون أنه في إطار الاتفاق لن يكون لديهم سلاح نووي. الرئيس كان واضحًا - لن يكون لديهم سلاح نووي، نقطة. لقد تعلموا بالطريقة الصعبة ماذا يحدث عندما يقاتلوننا".

كما تطرق أيضًا إلى تفاصيل العملية الجريئة التي تم فيها إنقاذ اثنين من الطيارين الأمريكيين في أراضي إيران بعد أن أُسقطت طائرتهما: "لم يكن بإمكانهم احتجازهما. كلاهما تم إنقاذهما - ليس مرة واحدة، بل مرتين. في وضح النهار وفي الظلام، مع وجود جنودنا على الأرض في غارة منتصف الليل على أراضيهم، ودون أي خسائر في صفوف قواتنا".

رسالة إلى إسرائيل: "حليفة شجاعة"

الجنرال أشاد بإسرائيل على دورها في الحملة: "للإسرائيليين، شكراً لكونكم حلفاء شجعان وموثوقين. باقي حلفائنا شاهدوا هذا التعاون - وعليهم أن يسجلوا ملاحظات الآن".

وأوضح أيضًا أن الولايات المتحدة ستبقى في المنطقة لضمان تنفيذ الاتفاق: "لن نذهب إلى أي مكان. سنتأكد من أنهم يلتزمون بشروط وقف إطلاق النار ويصلون إلى طاولة المفاوضات. نحن مستعدون دفاعيًا وهجوميًا في لحظة إنذار". وبخصوص مضيق هرمز، أوضح أنه سيكون مفتوحًا لحركة التجارة، لكنه أضاف: "على بقية العالم أن يتدخل في فتح المضائق. أما بالنسبة للنووي - فسيعطونه لنا طواعية، أو سنقوم بفعل شيء بأنفسنا".