الحكومة الأيرلندية تمنع الوزيرين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من دخول بلادها

بررت وزارة العدل الأيرلندية هذا الإجراء بالإشارة إلى "الدور الحاسم" الذي لعبه المسؤولان في "تصعيد الكارثة المستمرة في غزة".

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إيتامار بن غفير (يسار)، رئيس حزب القوة اليهودية السياسي ورئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش (يمين) في فعالية لحملة انتخابية في سديروت، إسرائيل.
إيتامار بن غفير (يسار)، رئيس حزب القوة اليهودية السياسي ورئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش (يمين) في فعالية لحملة انتخابية في سديروت، إسرائيل.Flash90

أعلنت الحكومة الأيرلندية في بيان، اليوم الجمعة، منع وزيرين إسرائيليين بارزين من دخول البلاد: وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وبررت وزارة العدل الأيرلندية هذا الإجراء بالإشارة إلى "الدور الحاسم" الذي لعبه المسؤولان في "تصعيد الكارثة المستمرة في غزة".

ويمثل هذا القرار مزيدًا من التدهور في العلاقات بين دبلن والحكومة الإسرائيلية، إذ تُعد أيرلندا من بين الدول الأوروبية الأكثر انتقادًا لسير الحرب في قطاع غزة. وقد أدانت السلطات الأيرلندية مرارًا وتكرارًا، خلال الأشهر الأخيرة، الوضع الإنساني المتردي في القطاع.

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