أعلنت الحكومة الأيرلندية في بيان، اليوم الجمعة، منع وزيرين إسرائيليين بارزين من دخول البلاد: وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وبررت وزارة العدل الأيرلندية هذا الإجراء بالإشارة إلى "الدور الحاسم" الذي لعبه المسؤولان في "تصعيد الكارثة المستمرة في غزة".

ويمثل هذا القرار مزيدًا من التدهور في العلاقات بين دبلن والحكومة الإسرائيلية، إذ تُعد أيرلندا من بين الدول الأوروبية الأكثر انتقادًا لسير الحرب في قطاع غزة. وقد أدانت السلطات الأيرلندية مرارًا وتكرارًا، خلال الأشهر الأخيرة، الوضع الإنساني المتردي في القطاع.