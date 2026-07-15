المغرب يوقّع الإطار القانوني للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية بغزة

أفاد تقرير إعلامي مغربي بأن المملكة المغربية وقّعت الإطار القانوني المنظم لمشاركتها في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة (ISF)، وذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة الرباط بحضور مسؤولين مغاربة ودوليين.

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إلى جانب مسؤولين عسكريين، والمبعوث الأممي إلى غزة نيكولاي ملادينوف، ووفد ضم قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة.

وبحسب التقرير، أكد الجانب المغربي خلال الاجتماع أن مشاركة المملكة في القوة الدولية تجسد التزامها الراسخ بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، معتبراً أن هذه الخطوة ستسهم في دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تتولى مهام دعم الاستقرار وإعادة الإعمار في قطاع غزة ضمن ترتيبات ما بعد الحرب، في انتظار تأكيد رسمي من الجهات المعنية بشأن تفاصيل الاتفاق وآليات تنفيذه.