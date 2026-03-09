قُتل اليوم (الاثنين) رجلان في الأربعين من عمرهما في موقع سقوط شظايا اعتراض في موقع بناء في يهود وسط إسرائيل. وبحسب تحقيق أولي، فإن الرجلين لم يكونا في منطقة محمية.

قالت ليز جورال، مسعفة في نجمة داوود الحمراء: "بعد الإنذارات مباشرة تلقينا في نجمة داوود الحمراء تقارير عن عدة مواقع في منطقة المركز وخرجنا لمسحها جميعًا. أحد المواقع في منطقة المركز كان في موقع بناء. الحديث يدور عن موقع صعب، حيث كان المصابان ملقيين بلا وعي ويعانيان من إصابات شظايا خطيرة في جسديهما. بعد إجراء عمليات الإنعاش اضطررنا لإعلان وفاة رجل يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، ونقلنا المصاب الثاني الذي كان في حالة خطيرة إلى المستشفى بسيارة علاج مكثف".

بالإضافة إلى ذلك، قال مسعفا نجمة داود الحمراء شالوم بن دافيد ويوسي حلبي: "رأينا رجلاً يبلغ من العمر 39 عاماً ملقى على الرصيف، وهو بكامل وعيه ويعاني من إصابات خطيرة في جسده، بعد أن أُصيب بشظايا. قدمنا له علاجاً طبياً منقذاً للحياة ونقلناه إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة".

بالإضافة إلى ذلك، رجل في الثلاثين من عمره في حالة خطيرة إثر سقوط شظية في أور يهودا - هو أيضاً لم يكن في المنطقة المحصنة.

كما وقعت أضرار جسيمة في حولون نتيجة سقوط شظايا، ولا توجد إصابات.