الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعتقل خمسة مسلحين متورطين في التخطيط لهجمات عدائية

ألقت قوات الجيش الإسرائيلي من وحدة دوفديفان النخبوية القبض على خلية تضم خمسة مسلحين، فجر اليوم الجمعة، في منطقة قباطية بالضفة الغربية. وكان المشتبه بهم يخططون لهجوم يستهدف المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن. وجاءت العملية، التي نُفذت بقيادة لواء مناشيه، عقب عملية استخباراتية لجهاز الأمن العام (الشاباك).

ووفقًا للجيش، كان الرجال الخمسة متورطين في التخطيط لهجمات عدائية. وتمكن الجنود من إلقاء القبض عليهم في أقل من عشر دقائق من وصولهم إلى المواقع المختلفة التي كانوا محتجزين فيها.

وخلال عمليات تفتيش منازلهم، عثرت القوات الإسرائيلية على بندقية هجومية من طراز M16، بالإضافة إلى أسلحة ومعدات عسكرية أخرى كان المشتبه بهم يخفونها، وصادرتها. ثم سُلم الرجال الخمسة إلى أجهزة الأمن لاستجوابهم. وجاءت هذه الاعتقالات بعد ساعات من محاولة طعن قرب باب دمشق في القدس. حاول واحد منهم يبلغ من العمر 33 عاماً، من سكان حي بيت حنينا ويحمل بطاقة هوية إسرائيلية زرقاء، طعن مدنيين حوالي الساعة 3:45 صباحاً قبل أن يُقتل برصاص حرس الحدود. ولم يُصب أي مدني أو من أفراد قوات الأمن بأذى.