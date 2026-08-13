كشفت شهادات من عائلات أفراد في طاقم حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" وتقارير إعلامية عن وقوع عدة محاولات للقفز من على متن السفينة خلال انتشارها العملياتي في بحر عُمان، في ظل ضغوط نفسية وإرهاق متزايدين بين أفراد الطاقم.

وتشير الشهادات إلى أن طول فترة الانتشار، التي تجاوزت ثمانية أشهر، انعكس على الحالة النفسية للبحارة ومشاة البحرية، فيما تتزايد مخاوف العائلات بشأن سلامة أبنائها وموعد عودتهم إلى الولايات المتحدة.

زملاء أنقذوا بحارًا من القفز

وبحسب تقرير لمجلة Navy Times، تمكن أحد أفراد الطاقم من منع زميل له من القفز من السفينة بعدما لاحظه وهو يستعد لذلك. وقالت ماريا رودريغيز، زوجة البحار، إن زوجها نادى زميله وتوجه إليه وتمكن من سحبه جسديًا بعيدًا عن حافة السفينة، قبل أن يصل ثلاثة بحارة آخرين للمساعدة.

وفي حادثة أخرى، قالت زوجة بحار آخر إن زوجها حاول بنفسه القفز من على متن الحاملة خلال الانتشار الحالي. وأوضحت أنه يخضع منذ ذلك الحين لمراقبة طبية خاصة، وأُبعد عن النشاط القتالي، فيما أصبحت الاتصالات معه محدودة.

وأضافت أن زوجها كان يعاني قبل الحادثة من ضغط عمل شديد، وكان يُطلب منه العمل بما يتجاوز قدرته على التحمل، كما كان يخشى أن تؤثر الحادثة في مسيرته العسكرية الممتدة منذ 13 عامًا.

وأوردت مجلة Stars and Stripes بدورها تفاصيل حادثة أخرى تمكن فيها أفراد من الطاقم من منع زميل لهم من القفز، مشيرة إلى أن أفراد السفينة تلقوا لاحقًا رسالة لإبلاغهم بالواقعة.

عائلات قلقة من الحالة النفسية للبحارة

وتتزايد مخاوف عائلات أفراد الطاقم مع استمرار الانتشار لفترة أطول من المتوقع. وقالت شيلبي ساندرز، التي تخدم والدتها على متن الحاملة، إن التواصل بينهما أصبح صعبًا خلال الأشهر الثمانية الماضية، مشيرة إلى أنها تستطيع من خلال الرسائل القليلة التي تصلها ملاحظة مدى صعوبة الوضع على والدتها.

كما قال مانويل غيفارا، الذي يخدم ابنه على متن "أبراهام لينكولن"، إن نجله بدا خلال آخر مكالمة بينهما مرهقًا ومكتئبًا وقلقًا، مشيرًا إلى أن ظروف المعيشة اليومية، إلى جانب عدم معرفة موعد العودة إلى المنزل، تزيد من قلق أفراد العائلات.

وشارك أكثر من 200 من أفراد عائلات الطاقم الأسبوع الماضي في اجتماع بمدينة سان دييغو مع القائم بأعمال وزير البحرية هونغ كاو، حيث طُرحت مخاوف بشأن الصحة النفسية للبحارة والإرهاق والسلامة.

انتشار طويل دون موعد واضح للعودة

تحمل "أبراهام لينكولن" نحو 5 آلاف بحار وعنصر من مشاة البحرية، وبدأ انتشارها الحالي في 21 نوفمبر، وكان من المفترض أن ينتهي في مايو، لكنه مُدد دون إعلان موعد واضح للعودة.

وقال كاو للعائلات إن البحرية الأميركية تستعد لاستبدال «أبراهام لينكولن» بمجموعة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت"، لكن المسؤولين لم يحددوا موعدًا لذلك، مشيرين إلى اعتبارات تتعلق بأمن العمليات.

وأكدت البحرية الأميركية أن قيادة الحاملة تتابع بصورة مستمرة الجاهزية النفسية للطاقم، وأن السفينة توفر مستشارين وأطباء ومرشدين دينيين وخدمات دعم أخرى. لكنها لم تكشف عن عدد أفراد الطاقم الذين حاولوا القفز من السفينة أو أقدموا على إيذاء أنفسهم خلال فترة الانتشار الحالية.

وتأتي هذه التطورات بعد مغادرة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" المنطقة في مايو، عقب أكثر من 300 يوم من النشاط العملياتي، وسط تقارير تحدثت عن آثار جسدية ونفسية كبيرة خلفتها فترة الانتشار والقتال الطويلة على السفينة وطاقمها.