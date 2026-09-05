زيارة السفير الأمريكي إلى قرية فلسطينية: "أنا لا أؤيد من يستولون على ممتلكات الآخرين"

زار سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم السبت، قرية ترمسعيا الفلسطينية في الضفة الغربية، وسط توترات أمنية في المنطقة. وخلال الزيارة، التقى بسكان القرية، وكثير منهم مواطنون أمريكيون، وبأقارب أمريكيين قُتلوا على يد مستوطنين.

جاءت الزيارة في خضم تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية، والذي بلغ ذروته في عدد من حوادث العنف الخطيرة. وعلى إثر هذه الحوادث، أدانت دولٌ عديدة إسرائيل، ووصف السفير هاكابي نفسه المتورطين فيها ب"الارهابيين"، مضيفًا: "أنا لا أؤيد من يستولي على ممتلكات الآخرين".

وقال هاكابي: "تتعرض حياة الكثيرين للاضطراب بسبب من يخلقون لهم معاناةً بالغة، ويستولي الغزاة على منازل لا تخصهم. هذا عمل إرهابي". وأوضح أن السفارة لا تملك صلاحية التحقيق في هذه الحوادث، "لكننا نحاول لفت الانتباه إلى القضايا التي نعتقد أنها تستدعي التصحيح". كشف السفير الأمريكي أنه يجري محادثات حول هذا الموضوع مع مسؤولين في إسرائيل. وقال: "أتحدث يوميًا ليس فقط مع الحكومة، بل أيضًا مع المواطنين الإسرائيليين، الذين يشعر معظمهم بالاشمئزاز من سلوك هذه الجماعة الإرهابية". وأضاف: "بإمكان الولايات المتحدة أن تُعبّر عن إرادتها، وأن تمارس ضغوطًا للتوصل إلى حل لهذه المشاكل". وتابع: "رسالتنا واضحة: الجريمة جريمة، والعمل الإرهابي عمل إرهابي. وعلى مرتكبيها أن يتوقعوا عواقب وخيمة".