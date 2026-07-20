تركيا هددت بدعم ايران جوا إن تحركت قوات كردية داخل أراضيها

كشف مسؤولون إسرائيليون كبار، وفقًا لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، أن تركيا هددت بتقديم دعم جوي لإيران إذا دخلت قوات كردية الأراضي الإيرانية في إطار خطة برية أعدها جهاز الموساد.

وبحسب التقرير، فإن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أشار فيها إلى أن تركيا كانت على وشك التدخل في الحرب ضد إيران، جاءت في إشارة إلى هذا السيناريو.

وأضافت المصادر أن الخطة التي وضعها الموساد كانت تقضي بدعم مجموعات كردية إيرانية للتوغل داخل الأراضي الإيرانية، على أن يوفر سلاح الجو الإسرائيلي غطاءً جويًا لهذه العملية.

وأشار التقرير إلى أنه في بداية عملية "زئير الأسد"، نفذت إسرائيل غارات على أهداف في غرب إيران بهدف تمهيد الطريق لتحرك بري محتمل تنفذه قوات كردية إيرانية انطلاقًا من إقليم كردستان العراق، وذلك بهدف السيطرة على بلدات ومدن قريبة من الحدود الإيرانية–العراقية.

كما لفتت المصادر إلى أن اتصالات بين إسرائيل ومجموعات كردية إيرانية كانت قد استمرت لأكثر من عام قبل اندلاع المواجهة، وفقًا للتقرير الإسرائيلي.