أشار عضو الكنيست عن حزب الليكود، ديفيد بيتان، إلى الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، قائلا "سنصوّت ضد مقترحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، فهناك صفقة مشبوهة بينه وبين حاييم كاتس. لقد منح كاتس نتنياهو امتيازات، وفي المقابل سمح له بتشكيل فصيل داخل كتلة الليكود"، وتابع"حتى في الامتيازات، يريد ثمانية أعضاء، من بينهم جدعون ساعر، وحاييم كاتس، وسموتريتش، وربما بن غفير. خمسة من هؤلاء الثمانية مضمونون بالفعل، فأي نوع من التغيير الذي يتحدث عنه؟".

وأضاف بيتان: "يجلب رئيس الوزراء أغلبية الأصوات لليكود لأنه رئيس الوزراء، لكننا نحن من ضمنّا له هذا المنصب"، واضاف "إذا شُكّلت لجنة لحلّ هذه المسألة، فسيرفع المسؤولون الذين دفعوا رسوم التصويت دعوى قضائية جماعية. سيكلّف ذلك حزب الليكود عشرات الملايين، وسنضطر إلى إعادة الأموال إلى المسؤولين الذين أرادوا التصويت."

أما بخصوص فيديو الليكود ضد آيزنكوت: "التفسير المُعطى للفيديو غير صحيح. كان الهدف الأساسي هو إظهار أن آيزنكوت كان يتجه نحو الأحزاب العربية لإسقاط الليكود ونتنياهو. علينا أن نكون أكثر حذرًا في المرة القادمة وأن نوضح ما نعنيه. بعد 7 أكتوبر، لن نلجأ إلى أي حزب عربي."