قطاع الفضاء الهندي أصبح منطلقا للشراكات العالمية

يُتيح التنافس المتزايد في مجال الفضاء الخارجي للهند فرصةً فريدةً لصياغة رؤيةٍ يكون فيها التعاون، لا المواجهة، هو المحرك الأساسي لاستكشاف الفضاء. وباعتبارها دولةً موثوقةً وفعّالةً من حيث التكلفة في مجال الفضاء، فإن الهند اليوم في وضعٍ يمكّنها من تحويل إنجازاتها التكنولوجية إلى شراكاتٍ دوليةٍ راسخةٍ تُسهم في التقدم العلمي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

لقد كانت رحلة الهند في مجال الفضاء مميزةً. فعلى عكس العديد من برامج الفضاء التي انبثقت من منافسات الحرب الباردة، صُمّم برنامج الهند كأداةٍ للتنمية الوطنية. وقد رسّخ الدكتور فيكرام سارابهاي رؤية الهند الفضائية في تطبيقاتٍ عمليةٍ من شأنها تحسين حياة الناس العاديين. وتحت قيادته، طُوّرت أقمارٌ صناعيةٌ لتعزيز الاتصالات والتنبؤات الجوية وإدارة الكوارث والرعاية الصحية والزراعة والتعليم. ولا تزال هذه الفلسفة التنموية محوريةً في برنامج الفضاء الهندي، وتتوافق بقوةٍ مع احتياجات دول الجنوب العالمي التي تسعى إلى تطبيقاتٍ عمليةٍ لتكنولوجيا الفضاء بدلاً من مجرد المكانة.

واليوم، تتجاوز إنجازات الهند التطبيقات التنموية. رسّخت مهمات تشاندرايان، ومهمة مدار المريخ، ومرصد أديتيا-إل 1 الشمسي، وبرنامج غاغانيان المرتقب لرحلات الفضاء المأهولة، مكانة الهند كدولة قادرة على تنفيذ مهمات فضائية متطورة وموثوقة. وقد وضع الهبوط السلس الناجح لمركبة تشاندرايان-3 بالقرب من القطب الجنوبي للقمر الهند في مصاف نخبة القوى الفضائية، مُبرهناً على إمكانية تحقيق ابتكارات عالمية المستوى بتكلفة معقولة نسبياً.

وتأتي مصداقية الهند المتنامية في وقت يشهد فيه اقتصاد الفضاء العالمي نمواً متسارعاً. إذ تبلغ قيمته اليوم أكثر من 600 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2035، ويتزايد فيه النشاط التجاري في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومراقبة الأرض، والملاحة، وخدمات المناخ، والاتصال عريض النطاق، والمجالات الناشئة كخدمات الصيانة في المدار واستكشاف القمر. وتطمح دول عديدة للمشاركة في هذا القطاع، لكنها تفتقر إلى القدرات المحلية، وتسعى إلى شركاء موثوقين على المدى الطويل بدلاً من مجرد مزودي خدمات الإطلاق.

وتمتلك الهند القدرات اللازمة لتلبية هذه المتطلبات. أدى تحرير قطاع الفضاء في عام 2020 إلى تحول جذري في منظومته، وذلك بفتحه أمام مشاركة القطاع الخاص. وقد ساهم إنشاء المركز الوطني الهندي لترويج وترخيص الفضاء (IN-SPACe)، وتوسع الدور التجاري لشركة نيو سبيس إنديا المحدودة، ونمو الشركات الخاصة، في خلق واحدة من أكثر منظومات الفضاء الناشئة ديناميكية في العالم. وتعمل الشركات الهندية الناشئة على تطوير مركبات الإطلاق، ومنصات الأقمار الصناعية، والتطبيقات الجغرافية المكانية، وتقنيات الدفع، ما يجذب الاستثمارات والعملاء من جميع أنحاء العالم. وقد أثبتت شركات مثل سكاي روت إيروسبيس، وبيكسل، وأغنيكول كوزموس، قدرة القطاع الخاص الهندي على المنافسة دوليًا في تقنيات الفضاء المتقدمة.

وبدلًا من الاكتفاء بتقديم نفسها كوجهة إطلاق منخفضة التكلفة، ستوفر الهند شراكات شاملة تتضمن تصميم الأقمار الصناعية، وخدمات الإطلاق، وعمليات المهمات، والمحطات الأرضية، وتدريب رواد الفضاء، وبناء القدرات، والتطبيقات اللاحقة في مجالات الزراعة، وإدارة الكوارث، والأمن البحري. وستكون هذه الشراكات المتكاملة ذات قيمة كبيرة للدول في الجنوب العالمي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تسعى إلى الحصول على تقنيات موثوقة ومخصصة وبأسعار معقولة لتلبية أولوياتها التنموية.