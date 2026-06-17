أكد السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، يوم الثلاثاء أن وجود الولايات المتحدة نفسه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإرث اليهودي وأرض إسرائيل. وأثناء حديثه في افتتاح المؤتمر الدولي حول التراث الإسرائيلي في الضفة الغربية، شدد الدبلوماسي على الأهمية التاريخية والروحية لإسرائيل بالنسبة للمجتمع الأمريكي.

وفقًا لهاكابي، فإن مهمته لا تقتصر فقط على تمثيل الولايات المتحدة في إسرائيل، بل تشمل أيضًا تذكير الأميركيين بالدور الأساسي الذي لعبته إسرائيل والإرث اليهودي في بناء هويتهم الوطنية الخاصة. وفي حديثه إلى المشاركين في المؤتمر، قال: "هذا هو إرثكم، بلا شك. إنه أيضًا إرث الولايات المتحدة. بدون إسرائيل، وبدون الأسس اليهودية، لم تكن لتوجد أمريكا."

وأضاف السفير أن الولايات المتحدة "تدين بوجودها ذاته لما حدث على هذه الأرض"، في إشارة إلى الجذور التوراتية والدينية التي أثرت في التاريخ الأمريكي.

تأتي هذه التصريحات بعد بضع ساعات فقط من موقف لافت آخر للرئيس دونالد ترامب بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. إذ أشار ترامب، متحدثًا عن دور الولايات المتحدة في مواجهة إيران، إلى أنه لولا تدخله وتدخل بلاده "لما كان هناك وجود لإسرائيل"، مؤكدًا مجددًا على الدور المحوري الذي يمنحه للتحالف الأمريكي-الإسرائيلي في توازنات المنطقة.