انطلقت صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية واسعة في الجليل الغربي عقب مخاوف من تسلل مسيرات • في الوقت نفسه، أفادت تقارير في لبنان عن عدة هجمات - تحديثات
تم تفعيل الإنذارات صباح اليوم (الخميس) في العديد من البلدات في الجليل الغربي بسبب خشية من تسلل طائرات مسيرة، وقد تضررت مركبة. ووفقًا لتقارير في لبنان، هاجم الجيش الإسرائيلي عدة قرى في جنوب البلاد. ويبدو أن الطائرة التي أصابت المركبة المدرعة في الجليل كانت طائرة مسيرة مفخخة مزودة بألياف بصرية.
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ“حزب الله” في جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو بالتعاون مع الفرقة 91 نفّذا ضربات استهدفت مواقع تابعة لـحزب الله في جنوب لبنان، قال إنها كانت تُستخدم من قبل عناصر مسلحة.
ووفق بيان الجيش، فقد تم قصف مبانٍ عسكرية يُشتبه بأنها استخدمت في أنشطة ميدانية لعناصر الحزب، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو الخسائر البشرية.
تقرير: مقتل شخصين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف دراجة نارية في قرية الشهابية جنوب لبنان
خامنئي لدول الخليج العربي: “مصيرنا مشترك” وواشنطن "مصدر عدم الاستقرار"
أطلق المرشد الأعلى في إيران مجتبى خامنئي تصريحات لافتة بمناسبة ما يُعرف بـ”يوم الخليج الفارسي”، دعا فيها دول الخليج إلى اعتبار أن “مصيرها مشترك” مع طهران.
وفي منشور على منصة إكس، اتهم خامنئي الولايات المتحدة بأنها “مصدر عدم الاستقرار” في المنطقة، مشيرًا إلى أن “الأمن الإقليمي لن يتحقق بوجودها”.
وأضاف أن دول المنطقة المطلة على الخليج الفارسي تشترك في مستقبل واحد، مؤكدًا أن “المنطقة يمكن أن تشهد نظامًا جديدًا يقوم على التعاون بعيدًا عن النفوذ الأميركي”، على حد تعبيره.
أصيب نحو 10 مقاتلين جراء غارة جوية بطائرة مسيرة متفجرة في شومرا في الجليل الغربي شمال إسرائيل، معظمهم في حالة طفيفة
أفاد مصدرٌ لشبكة i24NEWS أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سيُطلع الرئيس ترامب على الخيارات العسكرية المتاحة ضد إيران. ومن بين هذه الخيارات، هجومٌ "قويٌّ وقصير" على منشآت الطاقة وغيرها من المنشآت، بالإضافة إلى خيار العمليات البرية ضد أهداف إيرانية مختلفة. ويشير التقرير إلى أن الرئيس ترامب يُفكّر جدياً، بالتوازي مع الحصار، في الخيار العسكري، ويرغب في معرفة تفاصيل هذه الخيارات.
الجيش الإسرائيلي: أسقط صاروخ أرض-جو تابع لحزب الله طائرتنا المسيّرة في جنوب لبنان، ولا خوف من تسريب المعلومات
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال خمسة من حزب الله بعد قيامهم بعمليات بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
تقرير: وقع هجوم في قرية كلاويا في بنت جبيل، جنوب لبنان
أنباء عن هجوم إسرائيلي على قرية الخيام في النبطية، جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: أُطلق صاروخ اعتراضي على هدف جوي مشبوه رُصد في منطقة عمليات القوات الإسرائيلية جنوب لبنان، ويجري فحص نتائج عملية الاعتراض. ولم يعبر الهدف إلى الأراضي الإسرائيلية.
تقارير من لبنان: هجوم إسرائيلي على قرية وادي الحجر جنوب البلاد