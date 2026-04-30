خامنئي لدول الخليج العربي: “مصيرنا مشترك” وواشنطن "مصدر عدم الاستقرار"

أطلق المرشد الأعلى في إيران مجتبى خامنئي تصريحات لافتة بمناسبة ما يُعرف بـ”يوم الخليج الفارسي”، دعا فيها دول الخليج إلى اعتبار أن “مصيرها مشترك” مع طهران.

وفي منشور على منصة إكس، اتهم خامنئي الولايات المتحدة بأنها “مصدر عدم الاستقرار” في المنطقة، مشيرًا إلى أن “الأمن الإقليمي لن يتحقق بوجودها”.

وأضاف أن دول المنطقة المطلة على الخليج الفارسي تشترك في مستقبل واحد، مؤكدًا أن “المنطقة يمكن أن تشهد نظامًا جديدًا يقوم على التعاون بعيدًا عن النفوذ الأميركي”، على حد تعبيره.