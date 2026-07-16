زعيم الحوثيين: "الحصار مقابل الحصار".. ويهاجم السعودية ويتوعد برد مماثل على أي تصعيد
أمريكا هاجمت الليلة مرة أخرى في إيران -في منطقة طهران • الجيش الإيراني أعلن أنه هاجم مرة أخرى في الأردن • وزير الأمن كاتس تحدث مع هيغست: "اتفقنا على مواصلة التعاون بيننا في مواجهة أي تطور محتمل"
هددت إيران اليوم (الخميس)، في أعقاب استمرار هجمات الجيش الأمريكي في البلاد، بأنه "إذا استمرت العدوانية الأمريكية - سنوسع القتال إلى ساحات جديدة". كما ذكر، فقد أعلن القيادة المركزية للولايات المتحدة الليلة عن هجوم في إيران، ووفقًا لتقارير في الشبكات العربية أيضًا في منطقة طهران. وأعلن الجيش الإيراني أنه هاجم مرة أخرى في الأردن.
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زعيم الحوثيين: "الحصار مقابل الحصار".. ويهاجم السعودية ويتوعد برد مماثل على أي تصعيد
أكد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن الجماعة ستواصل اعتماد مبدأ "الرد بالمثل" في مواجهة أي تصعيد عسكري، مشددًا على أن "المعادلة هي مطارات مقابل مطارات، وموانئ مقابل موانئ، وحصار مقابل حصار".
وفي خطاب له، قال الحوثي إن أي استهداف للبنية التحتية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة سيقابله رد مماثل، معتبرًا أن مطار صنعاء يقابله مطار الرياض، في إشارة إلى ما وصفه بمعادلة الردع التي تتبناها الجماعة.
ووجّه الحوثي انتقادات حادة إلى السعودية، متهمًا إياها بالعمل بما يخدم المصالح الإسرائيلية والتقارب مع الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
كما أشار إلى أن استهداف مطار صنعاء جاء، بحسب قوله، اعتراضًا على ما وصفه برفع الحصار عن اليمن، معتبرًا أن الرد الذي نفذته الجماعة كان "محدودًا"، وأن أي تصعيد مستقبلي سيُقابل بإجراءات مماثلة.
رويترز: إيران تعطي أوامر للحوثيين بالاستعداد لإغلاق باب المندب
رويترز: أمرت إيران الحوثيين في اليمن بالاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر في حال شنت الولايات المتحدة هجوماً على البنية التحتية للكهرباء الإيرانية. وقد أستكمل الحوثيون استعداداتهم لمهاجمة السفن بنشر صواريخ وطائرات مسيرة بالقرب من المضيق، وهم بانتظار الأوامر للتنفيذ.
مصادر من غزة: قُتل أنس حمدان، قائد وحدة الاتصالات العسكرية في لواء خان يونس التابع لحماس، في هجوم إسرائيلي في خان يونس
إيران تهدد: "إذا استمر العدوان الأمريكي، فسوف نوسع نطاق القتال إلى ساحات جديدة".
وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس يتحدث مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث، الذي اطلع على الأنشطة الأمريكية في إيران: "اتفقنا على مواصلة تعاوننا في مواجهة أي تطور محتمل".
مستشار خامنئي الابن: "مضيق هرمز أصبح الآن تحت سيادتنا كإنجاز من إنجازات حرب الأربعين يوماً".
يزعم الجيش الإيراني: إن تحركاتنا الأخيرة هي رد على هجوم على ثكنات عسكرية في بلادنا أدى إلى مقتل سبعة من جنودنا أمس.
أعلن الجيش الإيراني: لقد استخدمنا طائرات بدون طيار لمهاجمة المنشآت العسكرية الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية في الأردن.
الحرس الثوري: هاجمنا المنشآت الأمريكية في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة.
القيادة المركزية الأمريكية: لقد أكملنا موجة من الضربات استمرت حوالي ساعة ونصف ضد مراكز القيادة الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي وقدرات الصواريخ والطائرات بدون طيار ومرافق المراقبة الساحلية لزيادة إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة الأبرياء الذين يعملون على متن السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.