زعيم الحوثيين: "الحصار مقابل الحصار".. ويهاجم السعودية ويتوعد برد مماثل على أي تصعيد

أكد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن الجماعة ستواصل اعتماد مبدأ "الرد بالمثل" في مواجهة أي تصعيد عسكري، مشددًا على أن "المعادلة هي مطارات مقابل مطارات، وموانئ مقابل موانئ، وحصار مقابل حصار".

وفي خطاب له، قال الحوثي إن أي استهداف للبنية التحتية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة سيقابله رد مماثل، معتبرًا أن مطار صنعاء يقابله مطار الرياض، في إشارة إلى ما وصفه بمعادلة الردع التي تتبناها الجماعة.

ووجّه الحوثي انتقادات حادة إلى السعودية، متهمًا إياها بالعمل بما يخدم المصالح الإسرائيلية والتقارب مع الولايات المتحدة، على حد تعبيره.

كما أشار إلى أن استهداف مطار صنعاء جاء، بحسب قوله، اعتراضًا على ما وصفه برفع الحصار عن اليمن، معتبرًا أن الرد الذي نفذته الجماعة كان "محدودًا"، وأن أي تصعيد مستقبلي سيُقابل بإجراءات مماثلة.