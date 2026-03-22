دول الخليج تعلق آمالها على "اليوم التالي" وترفض دخول الحرب ضد إيران

تواصل دول الخليج التمسك بقرار عدم الانجرار في حرب ضد إيران بالرغم من استمرار وقوعها تحت الضربات الصاروخية الإيرانية التي تنطلق لضرب القواعد والمواقع الأمريكية المقامة في تلك الدول والتي تستخدم وفق إيران لضربها وتجميع معلومات استخبارية لزيادة نجاعة استهدافها.

وفي رد على سؤال وجهته هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد لشخصية إماراتية مرموقة حول الموضوع جاء إنه "رغم الصعوبة، نحن ثابتون على موقفنا بعدم التصعيد وعدم شن هجوم مضاد".

وأضاف المصدر: "الأهم بالنسبة لنا هو فهم ما سيحدث في اليوم التالي، وبالطبع حلّ الأزمة في مضيق هرمز. هدفنا هو تحقيق الاستقرار الإقليمي بعد انتهاء الحرب".

ووفقًا لمصدر أردني تحدث إلى هيئة البث الرسمية، فإن بلاده تُعنى أيضًا بمسألة ما سيحدث في اليوم التالي. ويرى المصدر أن الرغبة تكمن في وضع ترتيبات أمنية جديدة تُقيّد إيران وتمنعها من "التصرف بتهور" كما تفعل في الحرب الحالية.

يشار إلى أنه خلال الأسبوع المنتهي في 15 آذار، انخفضت صادرات النفط اليومية من دول الخليج بما لا يقل عن 60% مقارنة بشهر شباط، في انعكاس مباشر لتداعيات الحرب وتعطل مسارات الشحن، وعلى رأسها الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.