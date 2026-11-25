الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس جهاز الأمن الداخلي لحماس في شمال قطاع غزة
بعد اغتيال رئيس جهاز الأمن الداخلي في حماس، نعيم أبو نحل، تركز الأجهزة الأمنية جهودها على خلفائه • ترامب: قد تتقلص خياراتنا للعمل العسكري في الحرب ضد إيران عندما يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس
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على أجندة الأخبار: التوترات في الخليج والشرق الأوسط، وهجوم إسرائيلي في قطاع غزة.
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الأردن يصدر حكما بالإعدام بحق منفذ هجوم أسفر عن مقتل عنصر أمني قرب سفارة سريلانكا في عمّان
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالإعدام بحق منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن الأردنية، علي خلف السلايطة، في العاصمة عمّان.
ووقع الهجوم في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أقدم المنفذ على إشهار سكين في وجه أفراد من قوات الأمن في شارع المدينة بالعاصمة الأردنية، مقابل سفارة سريلانكا.
ووفقا للتفاصيل، حاول المهاجم الاستيلاء على سلاح أحد العناصر الأمنية، ما أدى إلى مقتله، فيما أصيب عنصر أمني آخر خلال الهجوم.
ويأتي الحكم بعد نظر القضية أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، التي أصدرت عقوبة الإعدام بحق المدان على خلفية الهجوم.
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس جهاز الأمن الداخلي لحماس في شمال قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال محمد أبو العوف، الذي قال إنه كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في شمال قطاع غزة، ويُعد من الشخصيات البارزة في الجهاز.
وذكر الجيش أن أبو العوف كان يشكل مركزا للمعرفة والمعلومات داخل الجهاز، وتولى مهام مرتبطة بمحاولات الحد من حرية عمل القوات الإسرائيلية ميدانيا في قطاع غزة.
وأضاف أن اغتياله يمثل ضربة لقدرات الجهاز الإدارية والتنظيمية، ويأتي بعد يوم واحد من اغتيال قائده، نعيم محمد عاشور أبو نحل، رئيس جهاز الأمن الداخلي لحماس.
ويأتي الإعلان عن اغتيال المسؤولين في إطار استهداف قيادات الجهاز الأمني التابع لحماس في القطاع، وفق ما أورده الجيش الإسرائيلي.
ترامب يحذر من تقلص خياراته العسكرية في الحرب مع إيران إذا سيطر الديمقراطيون على الكونغرس
أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن خياراته العسكرية في الحرب مع إيران قد تصبح محدودة في حال تمكن الحزب الديمقراطي من السيطرة على الكونغرس، مشيرا إلى أن القيود السياسية والتمويلية قد تؤثر في قدرته على مواصلة العمليات العسكرية.
وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست»، إن التمويل المتاح للعمليات العسكرية مضمون حتى نهاية يناير/كانون الثاني تقريبا، محذرا من أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس قد تضع ضغوطا لإنهاء الحرب.
وأضاف أن الديمقراطيين قد يفرضون إنهاء الحرب، معتبرا أنهم سيحوّلون ما وصفه بـ«النصر الكامل» إلى هزيمة، في إشارة إلى تداعيات القيود السياسية المحتملة على مسار المواجهة مع إيران.
وتأتي تصريحات ترامب في ظل تداخل الحسابات العسكرية مع التجاذبات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، واحتمالات تأثير موازين القوى في الكونغرس على القرارات المتعلقة بتمويل العمليات العسكرية واستمرارها.
الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة رأس تنورة ومركز مالي في العاصمة السعودية الرياض
أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، أن قوات الجماعة نفذت أمس عمليتين عسكريتين استهدفتا منشآت في المملكة العربية السعودية.
وقال سريع إن العملية الأولى استهدفت مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية، وأدت إلى اندلاع حرائق فيها، فيما استهدفت العملية الثانية مركزا ماليا في العاصمة الرياض.
ولم يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجمات أو حجم الأضرار الناجمة عنها.
محاولة اغتيال جديدة تستهدف مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي لحماس
وبحسب مصدر أمني، تتركز الجهود على استهداف الشخصيات التي يُحتمل أن تخلف أبو نحل، الذي اغتيل أمس.