الأردن يصدر حكما بالإعدام بحق منفذ هجوم أسفر عن مقتل عنصر أمني قرب سفارة سريلانكا في عمّان

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالإعدام بحق منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن الأردنية، علي خلف السلايطة، في العاصمة عمّان.

ووقع الهجوم في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أقدم المنفذ على إشهار سكين في وجه أفراد من قوات الأمن في شارع المدينة بالعاصمة الأردنية، مقابل سفارة سريلانكا.

ووفقا للتفاصيل، حاول المهاجم الاستيلاء على سلاح أحد العناصر الأمنية، ما أدى إلى مقتله، فيما أصيب عنصر أمني آخر خلال الهجوم.

ويأتي الحكم بعد نظر القضية أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، التي أصدرت عقوبة الإعدام بحق المدان على خلفية الهجوم.