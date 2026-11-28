نددت ثماني دول في بيان، اليوم السبت، بتأجيل انتخابات السلطة الفلسطينية مجدداً، وطالبت بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الربع الأول من عام 2027. وبعد مرور عشرين عاماً على آخر انتخابات تشريعية فلسطينية، يتزايد نفاد الصبر داخل المجتمع الدولي.

ومن جهتها أعربت كل من فرنسا وأستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ والنرويج وبولندا والمملكة المتحدة، يوم السبت، عن أسفها العميق إزاء قرار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر، وكذلك الانتخابات الرئاسية المبرمجة لبداية عام 2027.

وفي بيانهم المشترك، رأى وزراء خارجية الدول الثماني أن هذا الغياب الطويل للانتخابات يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في التعبير عن رأيه ديمقراطياً واختيار ممثليه من خلال انتخابات حرة وشفافة، وهو ما كان محمود عباس قد تعهد به.وتؤكد الدول الثماني أن إجراء الانتخابات أمر لا غنى عنه لتجديد شرعية القادة الفلسطينيين. وهي تولي أهمية خاصة لهذه المسألة في سياق عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة واستعادة سيطرتها على كامل الأراضي الفلسطينية. يدعو الموقعون رام الله إلى احترام الالتزامات التي قُطعت في إطار "إعلان نيويورك"، وإجراء الاستحقاقين الانتخابيين في الربع الأول من عام 2027. كما يطالبون جميع الأطراف بتسهيل إجراء هذه الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، ويعربون عن استعدادهم لدعم هذه العملية، لا سيما من خلال إرسال بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات.

يُذكر أن محمود عباس، الذي انتُخب في يناير/كانون الثاني 2005 لولاية مدتها أربع سنوات، لا يزال في السلطة منذ أكثر من عشرين عاماً. وكانت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية قد جرت في يناير 2006، وفازت بها حركة حماس. كما تم تأجيل محاولة أخرى لإجراء انتخابات في عام 2021.