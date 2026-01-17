شخصيات عربية وإسلامية بارزة وشخصية إسرائيلة| تفاصيل مجلس ترامب الجديد لإدارة غزة

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر اليوم، عن تشكيل هيئتين دوليتين جديدتين للإشراف على تنفيذ خطته الخاصة بقطاع غزة، في إطار الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل شؤون الحوكمة، إعادة الإعمار، وترتيبات ما بعد الحرب.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فقد تقرر إنشاء “مجلس السلام” (Board of Peace) كهيئة إشراف عليا، إلى جانب “المجلس التنفيذي لغزة” (Gaza Executive Board)، الذي سيتولى مسؤولية تنفيذ الخطة ميدانيًا والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية.

مجلس السلام: الإشراف الاستراتيجي والقرارات الكبرى

ويرأس الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس السلام بنفسه، على أن يتولى المجلس وضع السياسات العامة، تنسيق الجهود الدولية، وجذب التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، إضافة إلى الإشراف على مسار السلام طويل الأمد.

ويضم المجلس في عضويته شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، من بينهم:

ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، الذي يُعد أحد أبرز صناع القرار في السياسة الخارجية الأميركية خلال المرحلة الحالية.

ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، وقائد المسار التفاوضي المتعلق بغزة وعدة ملفات دولية أخرى.

جارد كوشنر، مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس ترامب، وأحد مهندسي التفاهمات السياسية الأخيرة المتعلقة بالقطاع.

توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، الذي لعب أدوارًا متعددة في الوساطة الدولية خلال العقود الماضية.

مارك روان، الملياردير الأميركي-اليهودي والرئيس التنفيذي لشركة Apollo Global Management، ويمثل الذراع الاقتصادية والاستثمارية في الخطة.

أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، الذي يُتوقع أن يقود الجهود المرتبطة بالتمويل الدولي والتنمية الاقتصادية.

روبرت غابرييل، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، والمسؤول عن التنسيق الأمني والاستراتيجي بين المجلس والمؤسسات الأميركية.

المجلس التنفيذي لغزة: إدارة التنفيذ على الأرض

إلى جانب مجلس السلام، أعلن البيت الأبيض عن تشكيل المجلس التنفيذي لغزة، وهو هيئة تنفيذية ستشرف على تطبيق الخطة ميدانيًا، بما يشمل إدارة الخدمات، دعم المؤسسات المدنية، والتنسيق اليومي مع الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

ويضم المجلس التنفيذي أعضاء من الولايات المتحدة ودول إقليمية فاعلة، أبرزهم:

ستيف وويتكوف وجارد كوشنر ممثلين عن الإدارة الأميركية.

هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي.

علي آلذوادي، مسؤول قطري رفيع المستوى.

حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات المصرية.

ريم الهاشمي، وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي.

نيكولاي ملادينوف، وزير الخارجية والدفاع البلغاري الأسبق والمبعوث السابق للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، الذي عُيّن أيضًا “الممثل الأعلى لغزة”.

يكير غباي، رجل أعمال إسرائيلي-قبرصي مختص بالاستثمارات الدولية.

سيغريد كاغ، ممثلة الأمم المتحدة.

مهام خاصة للممثل الأعلى لغزة

وأوضح البيان أن نيكولاي ملادينوف سيتولى دور “الممثل الأعلى لغزة”، ليكون حلقة الوصل بين مجلس السلام، المجلس التنفيذي، والحكومة التكنوقراطية الفلسطينية، مع الإشراف على ملفات الحوكمة، إعادة الإعمار، والتنسيق المدني-الأمني.

سياق سياسي معقد

ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار الجدل الدولي حول مستقبل قطاع غزة، ودور الأطراف الإقليمية والدولية في مرحلة ما بعد الحرب، وسط تساؤلات فلسطينية وعربية بشأن طبيعة الصلاحيات، وضمان عدم تهميش الدور الفلسطيني، لا سيما في ظل اشتراط الخطة الأميركية نزع سلاح حركة حماس كمرحلة أساسية قبل المضي قدمًا في إعادة الإعمار.