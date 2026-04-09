أعلن مصدر رسمي أن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان ستبدأ الأسبوع المقبل في وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن، بمشاركة السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، والسفيرة اللبنانية ندى مواد. من المتوقع أن يدير السفير ليتر الجولة الأولى، في حين قد ينضم الوزير الإسرائيلي السابق رون دارمر في مراحل لاحقة من المحادثات.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت طهران أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يعتمد على التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات، لا سيما في لبنان، معتبرة أن هذه الخطوة جزء من الهدنة التي اقترحتها باكستان.

بدوره، صرح مسؤول لبناني كبير لوكالة رويترز أن بيروت تطالب بضمان واشنطن لأي اتفاق محتمل، مع الالتزام بوقف إطلاق النار أثناء المفاوضات، وفق نموذج مشابه للهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضحت شبكة CNN أن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفتح المفاوضات المباشرة جاء بناءً على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.