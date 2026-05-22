بسبب المساعدة لحزب الله: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين

أفادت قناة الحدث السعودية اليوم (الجمعة) نقلًا عن مصادر سياسية في لبنان أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على مسؤولين أمنيين وحكوميين في البلاد بسبب "تساهلهم" مع نشاط الوحدة 900 التابعة لتنظيم حزب الله .

وفقاً للمصادر، الولايات المتحدة تدرس ملفات تتعلق بمساعدة مجلس الجنوب اللبناني لحزب الله في إقامة منشآت عسكرية في جنوب لبنان ومنطقة البقاع. كذلك يُجرى تحقيق بشأن استخدام بعض منشآت الجامعة اللبنانية من قبل الوحدة 900 التابعة لحزب الله، التي تعمل كذراع لإحباط عمليات التجسس وتحيد التهديدات ضد التنظيم.

قالت مصادر أمريكية لقناة الحدث إن ضباطًا في الجيش اللبناني سهلوا نقل أسلحة إلى حزب الله من جنوب نهر الليطاني بعد أن تمت مصادرتها. ووفقًا للمصادر، فقد ساعد ضباط الجيش مسلحي حزب الله على تجاوز حواجز أمنية في طريقهم إلى الجنوب.

أفادت المصادر لقناة الحدث أن لدى واشنطن قائمة بعشرات الضباط في الجيش اللبناني الذين ثبت أنهم على صلات مع حزب الله. وأضافت المصادر أن التقديرات الأمريكية تشير إلى أن مئة ضابط من الحرس الثوري الإيراني وصلوا إلى لبنان خلال الأشهر الأخيرة.