ضجة "لا" ترامب حول لبنان: الغضب الإسرائيلي – والتوضيح الذي نُشر مجددًا

نشر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب منشورًا شديد اللهجة تجاه إسرائيل - بعد ساعات من الإعلان عن وقف إطلاق النار، حيث أصدر تعليمات واضحة بعدم مهاجمة لبنان. المراسل السياسي غاي عازرئيل أفاد هذا المساء (الأحد) بأن المنشور أثار عاصفة في القدس، وذلك أيضًا بسبب الانحراف عن التفاهمات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا بشأن حرية العمل أمام تهديدات حزب الله، وأيضاً بسبب استخدام لغة غير مسبوقة ضد إسرائيل في هذا الوضع الحساس في الأساس.

علمت i24NEWS أيضاً أنه بعد جولة مشاورات في ديوان رئيس الحكومة، تقرر أن يكون السفير في واشنطن يحيئيل لايتر هو من سيتحدث مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض، وسيعبر عن عدم رضا إسرائيل من الحظر الضمني وكذلك من اللغة الحادة ضد الحليفة القريبة.

كما ذُكر، بعد الغضب الإسرائيلي، أصدر مسؤول أمريكي توضيحًا للصحفيين مفاده أن "اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه الرئيس بين لبنان وإسرائيل ينص بوضوح على أن إسرائيل لن تقوم بأي عمل عسكري هجومي ضد أهداف لبنانية، لكنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها من هجمات مخططة أو فورية أو متواصلة".

الليلة، كتصحيح إضافي للغة الفظة تجاه إسرائيل، نشر الرئيس ترامب منشورًا آخر - مع الإشادة والدعم لإسرائيل. "لقد أثبتت أنها حليف رائع للولايات المتحدة الأمريكية. الإسرائيليون شجعان، جريئون، أوفياء وأذكياء، وعلى عكس آخرين كشفوا عن وجوههم الحقيقية في لحظات المواجهة والضغط، إسرائيل تقاتل بقوة وتعرف كيف تنتصر"، كتب.

في الواقع، كما هو معلوم، إسرائيل تحركت أمس عدة مرات ضد حزب الله. ومع ذلك، تقرر اختيار عدم الرد على مقتل اثنين من الجنود في حادثتين مختلفتين، بحجة أن العبوات الناسفة في هاتين الحالتين زُرعت قبل وقف إطلاق النار.