يسرائيل كاتس: "الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان إذا لزم الأمر"

أشاد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم السبت، بالاتفاق الإطاري الموقع بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، واصفًا إياه بـ"التاريخي"، ومؤكدًا أنه قد "يُسهم، ولأول مرة منذ عقود، في بناء واقع جديد أكثر أمانًا على طول الحدود الشمالية وفي لبنان".

ووفقًا له، يُمثل هذا الاتفاق أيضًا "ضربة استراتيجية للمحور الإيراني". وتابع "إيران حاولت إجبار إسرائيل على الانسحاب من لبنان عبر التهديدات والضغوط التي مارستها على الولايات المتحدة، لكنها فشلت".

وقال كاتس: "يكمن الاختبار الحقيقي في تنفيذ الاتفاق، ولا تزال هناك تحديات كثيرة". وأشار إلى أنه طلب من الجيش الاستعداد لانتشار مطول في المنطقة لحماية الجنود الإسرائيليين والمستوطنات في شمال إسرائيل. وكرر الوزير أن أحد المبادئ الأساسية للاتفاق هو "عدم الانسحاب حتى يتم نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية".

ومع ذلك، شدد الوزير على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب بالكامل من لبنان. وسيحافظ الجيش الإسرائيلي على منطقته الأمنية، لا سيما في منطقة قلعة بوفورت الاستراتيجية، وفقًا لالتزامات الحكومة. وقال "إذا حاولت إيران مهاجمة إسرائيل لمنع تنفيذ الاتفاق، فسنتعامل معها بقوة شديدة". تأتي هذه التصريحات في وقت ينص فيه الاتفاق الموقع في واشنطن على انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من مناطق محددة في جنوب لبنان، رهناً بنشر الجيش اللبناني والتحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة، وعلى رأسها حزب الله.