يتواصل التأهب في مواجهة إيران: فقد نشر مراسلنا للشؤون السياسية غاي عزريئيل مساء اليوم (الخميس)، في «النشرة الرئيسية» مع ميخال رابينوفيتش، رسالة من مسؤولة سابقة في إدارة دونالد ترامب. وبحسب قولها، يميل ترامب إلى عدم مهاجمة إيران خلال الأسابيع المقبلة، والسبب في ذلك مرتبط بتشكيل الحكومة في إسرائيل.

كما ذُكر، أشارت المسؤولة السابقة في إدارة ترامب، التي لا تزال مقرّبة من الرئيس، في حديث مع i24NEWS إلى أن «ترامب يميل إلى تأجيل أي تحرك ضد إيران إلى حين تشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل». وبحسب قولها، يصعب التحرك في غياب حكومة في إسرائيل. وأضافت: «هذا ليس خطأ إسرائيل، بل نتيجة للظروف، ولهذا تميل الإدارة إلى منح الأمر مزيدًا من الوقت. من الأسهل أن تعرف أنك عندما تتصل مجددًا بعد أسبوعين، سيرد الشخص نفسه على الهاتف».

الرسالة الأساسية المستخلصة من كلامها هي أنه لا يوجد حاليًا شعور بالإلحاح في البيت الأبيض لشن هجوم على إيران. وقالت: «لم يرَ الرئيس أن هناك تهديدًا فوريًا وخطيرًا في إيران، ولو رأى تهديدًا كهذا لتصرّف. لكن إذا لم يكن يرى تهديدًا كهذا، وكانت إسرائيل تمر بهذه المرحلة، فمن الطبيعي أن يرغب في رؤية حكومة مستقرة. هذا ليس من شأني، لكنه منطقي».

وفي معرض حديثها، تطرقت إلى وجود القوات الأمريكية في المنطقة لفترة طويلة، قائلة: «هذا مصدر قلق مستمر للإدارة، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيستمر بعد المدى القريب». وخلصت إلى القول: «أشار الرئيس إلى أن العملية في إيران ستأتي بعد بداية العام، وهو موعد سيتيح تشكيل الحكومة في إسرائيل، واستمرار الضغوط الاقتصادية، ومشاركة الرئيس الصيني. وكل ذلك سيقرّبنا من التوصل إلى حل».

يُذكر أن الرئيس ترامب قال خلال مقابلة نُشرت أمس في صحيفة «نيويورك بوست» إن المجهود الحربي الأمريكي ضد إيران «مموّل» حتى نهاية شهر يناير. وأقرّ ترامب بأن خياراته العسكرية قد تتقلص عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في يناير، وحذّر من أن وقف الحرب سيحوّل النصر إلى هزيمة: «تم تدمير أسطولهم، وتم تدمير قواتهم الجوية، وتم تدمير منظومات دفاعهم الجوي، وتم القضاء على قادتهم. يمكننا إنهاء هذه الحرب متى شئنا».

فيما يتعلق بإسقاط النظام، أشار ترامب إلى أن ذلك «ممكن على الأرجح»، لكنه أوضح: «أنا ببساطة لا أريد أن يمتلكوا سلاحًا نوويًا. لم أكن يومًا مع إسقاط النظام أو ضده، ولم يكن ذلك يومًا معيارًا بالنسبة لي».

إلى جانب ذلك، أفادت شبكة NBC في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن إدارة ترامب تجري مناقشات داخلية بشأن ما إذا كان ينبغي توجيه الجيش الأمريكي لاستهداف مسؤولين كبار في القيادة الإيرانية. وقبل ذلك بساعات، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الولايات المتحدة تحقق في احتمال تورط إيران في عشرات الهجمات السيبرانية التي استهدفت ناقلات الطاقة.