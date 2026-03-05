إيال زامير يعلن مرحلة جديدة من الحرب ضد إيران بعد آلاف الضربات الجوية

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش يواصل تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة ضد ايران منذ عدة أيام، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها اسم "زئير الأسد"، مؤكداً أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة..

وأوضح زامير في بيان أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ حتى الآن نحو 2500 غارة جوية داخل إيران، استخدم خلالها أكثر من 6000 ذخيرة، مشيراً إلى أن الضربات استهدفت منظومات الدفاع الجوي ومنصات إطلاق الصواريخ الباليستية التي تعتبرها إسرائيل تهديداً مباشراً.

وأضاف أن الجيش تمكن من تدمير نحو 80% من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وتحقيق تفوق جوي واسع، إلى جانب تحييد أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، ما ساهم في تقليص حجم التهديد على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأشار رئيس الأركان إلى أن المرحلة الأولى من العملية ركزت على تحقيق المفاجأة العسكرية والسيطرة الجوية، مؤكداً أن الجيش ينتقل الآن إلى مرحلة جديدة تستهدف البنية العسكرية للنظام الإيراني، مع استمرار العمليات خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بجبهة حزب الله في لبنان، قال زامير إن الحزب ارتكب ما وصفه بـ"خطأ استراتيجي" بدخوله المواجهة، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ ضربات في جنوب لبنان وفي عمق الأراضي اللبنانية.

وأكد أن القوات الإسرائيلية تعمل أيضاً على تعزيز السيطرة على الحدود الشمالية واتخاذ مواقع ميدانية جديدة، مع مواصلة العمليات بهدف تقليص قدرات حزب الله العسكرية.