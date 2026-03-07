قطر تأمر موظفي السفارة الإيرانية لدى الدوحة بمغادرة البلاد في غضون أسبوع واحد

أصدرت قطر أوامرها لأعضاء السفارة الإيرانية لدلى الدوحة بمغادرة البلاد خلال أسبوع، وفقًا لمصدر مُقرّب من البعثة الدبلوماسية الإيرانية، نقلته وكالة أنباء إيران الدولية. ويُعدّ هذا القرار مؤشرًا على تدهور العلاقات بين الدوحة وطهران، وسط تصاعد التوترات العسكرية في الخليج.

ووفقًا للمصدر نفسه، "كان عدد من الأشخاص المرتبطين بالسفارة الإيرانية يخططون للإقامة مؤقتًا في قطر. إلا أن فنادق الإمارة رفضت استقبالهم بعد تلقيها تعليمات من الحكومة القطرية".

ويأتي هذا الإجراء بعد أن دعا أمير قطر إيران، قبل يومين، إلى وقف هجماتها التي تستهدف الأراضي القطرية فورًا. وقد أثّرت الهجمات الإيرانية بشكل خاص على قطر، لا سيما بعد الهجوم الذي استهدف حقل رأس لفان للغاز، أحد أكبر مواقع إنتاج الغاز الطبيعي في العالم. وقد أعاد هذا الحادث إثارة المخاوف بشأن أمن البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

في هذا السياق، حذر وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، من أن "التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى توقف واسع النطاق لإنتاج النفط والغاز في الخليج إذا استمرت الهجمات". وأكد على أن "مثل هذا الوضع ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي".

وقد أثارت هذه التوترات بالفعل ردة فعل حادة في أسواق الطاقة. إذ قفز سعر خام برنت بأكثر من 9% يوم الجمعة، ليصل إلى حوالي 93 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ خريف عام 2023. وقد يكون للارتفاع المستمر في أسعار الطاقة تداعيات كبيرة على مستوى العالم، لا سيما على تكاليف النقل والتدفئة والغذاء والعديد من السلع المستوردة.