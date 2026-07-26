مصدران مطلعان جيدًا على التفاصيل الدقيقة أفادا في حديث مع i24NEWS أنه رغم "بعض التقدم" الذي تحقق في جولة محادثات سرية في طهران، والتي أكدها رسميًا صباح اليوم (الأحد) المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، فإن الشروط الصارمة التي يضعها نظام المرشد الأعلى تفرض صعوبات على فرص نجاح المسار المطروح، وقد تؤدي إلى انهيار الصفقة.

بعد وقت قصير من كشف التفاصيل على قناة i24NEWS، تطرق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى الموضوع رسمياً هذا الصباح، وأكد وجود الاتصالات الدبلوماسية السرية. وقال بقائي: "في نهاية الأسبوع الماضي جرت في طهران عدة جولات من المحادثات بين إيران وسلطنة عمان على مستوى نواب وزراء الخارجية".

أشار المتحدث الإيراني إلى أن المناقشات شملت تبادل وجهات النظر حول المبادئ المشتركة والآليات العملية لإدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مع احترام الحقوق السيادية للدولتين الواقعتين على سواحل المضيق، وأضاف أنه "تم تحقيق تقدم والمشاورات مستمرة" بعد مغادرة الوفد العماني طهران مساء السبت.

على الرغم من النبرة المتفائلة من جانب المتحدث في طهران، المصادر التي تحدثت مع i24NEWS توضح أن المسافة للتوصل إلى توقيع ما زالت كبيرة جدًا، وذلك بسبب الرفض الإيراني العنيد لمخطط التسوية. ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها i24NEWS، عُمان اقترحت إقامة تجمع إقليمي مشترك يتضمن آليات أمنية متطورة للممرات المائية الدولية، ومنظومة تعاون لمهام البحث والإنقاذ البحري، ومبادرات أمنية إضافية أخرى.

"أوضح المصدر أن التركيز الرئيسي في الاقتراح العماني هو أن دفع وتمويل الدول الأعضاء في الكونسورتيوم سيكون طوعياً (اختياريًا)."

هذا الشرط يُعتبر هو "كاسر الصفقة" الرئيسي أمام نظام الملالي، وقد يؤدي إلى انهيار المفاوضات كلها. في إيران، عارضوا حتى الآن بشدة فكرة التمويل الطوعي، وطرحوا مطلباً قاطعاً بفرض رسوم إلزامية على جميع الدول والسفن التي تمر في المنطقة. ووفقاً للموقف الإيراني المتشدد الذي طُرح في المحادثات المغلقة، دون إقرار دفع إلزامي وثابت – لن يسمحوا بمرور حر وآمن في المضيق.