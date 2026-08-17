إيران تهدد أمن الكويت.. خطط للحرس الثوري لضرب أهداف داخل الخليج

تستعد إيران، وفق معلومات استخبارية نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين استخباريين عرب، لتوسيع نطاق المواجهة في الشرق الأوسط بهدف رفع كلفة أي هجوم أميركي محتمل على أراضيها، في ظل مؤشرات على تحول في الحسابات العسكرية والأمنية لطهران.

وبحسب التقرير، تستند التقديرات إلى معلومات جرى جمعها، من بينها اعتراض اتصالات بين مسؤولين إيرانيين وميليشيات حليفة لطهران في العراق واليمن، وتشير إلى استعداد متزايد لتنفيذ عمليات هجومية في مناطق بعيدة عن الأراضي الإيرانية بهدف تعزيز الردع ومنع هجمات جديدة.

تعزيز التنسيق مع حلفاء إيران

وتشير المعلومات إلى أن مستشارين وقادة من الحرس الثوري الإيراني أُرسلوا إلى العراق واليمن ولبنان للمساعدة في تنسيق الاستعدادات لمواجهة أوسع.

وفي اليمن، تحدثت المعلومات عن نشر صواريخ وأسلحة بحرية وطائرات مسيرة في مواقع تطل على طرق الملاحة في البحر الأحمر، إلى جانب تزويد جماعات حليفة لإيران بقوائم أهداف تشمل موانئ ومنشآت طاقة استراتيجية في السعودية.

كما أفادت التقارير بأن الحرس الثوري وجه تهديدات إلى دول الخليج باستهداف منشآت الطاقة لديها في حال شنت الولايات المتحدة هجمات على الأراضي الإيرانية.

سيناريوهات لتحركات داخل الخليج

وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، تدرس طهران أيضًا خيارات لتنفيذ عمليات برية داخل الكويت، بما في ذلك عبر جنوب العراق.

وفي مطلع مايو/أيار، أوقفت السلطات الكويتية ستة أشخاص قالت المعلومات إنهم من الحرس الثوري الإيراني، بعد وصولهم على متن قارب صيد إلى جزيرة كويتية.

كما تشمل السيناريوهات التي يجري بحثها، وفق التقرير، استهداف كابلات الإنترنت البحرية التي تمر عبر الخليج العربي، إلى جانب محاولة تحفيز اضطرابات سياسية داخل بعض المجتمعات الشيعية في دول مثل البحرين والكويت.

إعادة ترتيب القيادة العسكرية الإيرانية

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع إعادة تنظيم في هرم القيادة الأمنية والعسكرية الإيرانية، بعد الخسائر التي تعرضت لها مؤسسات عسكرية وأمنية خلال العمليات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة.

وبحسب التقرير، عين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سبعة مسؤولين أمنيين في مناصب رئيسية بهدف تعزيز سلسلة القيادة وتوحيد عملية اتخاذ القرار.

وتولى أحمد وحيدي قيادة الحرس الثوري، مع توجيهات بتنفيذ عمليات هجومية قوية، فيما عُيّن علي عبداللهي لتنسيق نفوذ الحرس الثوري مع الجيش النظامي ضمن قيادة أكثر توحيدًا.

كما تولى محسن رضائي منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، في خطوة تعكس، وفق التقديرات، توجهًا أكثر تشددًا تجاه الولايات المتحدة والغرب.

طهران تدرس الانتقال إلى أساليب غير تقليدية

ونقلت المعلومات عن أوساط إيرانية تقديرات بأن المرحلة المقبلة قد تشهد توسعًا في استخدام أساليب قتالية غير تقليدية، إلى جانب محاولات لإثارة اضطرابات داخلية في دول المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إيران ضغوطًا عسكرية وأمنية متزايدة، بينما تسعى قيادتها إلى إعادة بناء منظومة القيادة والسيطرة وتعزيز قدراتها على الرد خارج حدودها.

وفي حال صحت هذه التقديرات، فإن توسيع نطاق العمليات عبر الجماعات الحليفة لإيران قد يفتح جبهات جديدة في المنطقة، ويزيد مخاطر التصعيد ضد القوات والمصالح الأميركية ودول الخليج والمنشآت الحيوية وطرق الملاحة.