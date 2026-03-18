مجتبى خامنئي يهدد بالانتقام بعد اغتيال علي لاريجاني في ضربة إسرائيلية

تظاهرات جماهيرية في طهران بمراسم جنازة علي لاريجاني وتهديدات مباشرة بالانتقام من قتلة المسؤول الإيراني

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
رفع المسلمون الشيعة الأعلام الإيرانية وعرضوا صور المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي وابنه آية الله مجتبى خامنئي، خلال مسيرة يوم القدس السنوية، أو يوم القدس، دعماً للفلسطينيين، في بغداد، العراق، يوم الجمعة 13 مارس 2026.
رفع المسلمون الشيعة الأعلام الإيرانية وعرضوا صور المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي وابنه آية الله مجتبى خامنئي، خلال مسيرة يوم القدس السنوية، أو يوم القدس، دعماً للفلسطينيين، في بغداد، العراق، يوم الجمعة 13 مارس 2026.AP Photo/Hadi Mizban

أصدر مجتبى خامنئي، الابن الأكبر للمرشد الأعلى الإيراني، مساء الأربعاء بيانًا عبر حسابه في تلغرام هدّد فيه بالانتقام لمقتل علي لاريجاني، الذي كان يشغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ويعتبر الزعيم الفعلي للنظام.

وجاء في البيان: "سيُدفع الثمن قريبًا لقتلة لاريجاني. اغتيال لاريجاني يوضح أهميته وكراهية العدو له. سننتقم من دمه قريبًا".

Video poster
وشارك آلاف المواطنين في طهران في جنازة علي لاريجاني، والتي ستُقام مراسم دفنه يوم السبت في مدينة مشهد. كما جرت مراسم دفن نجله وقائد البسيج، غلام رضا سليماني، اللذين قتلا أيضًا في الضربة الإسرائيلية الأخيرة.

الحدث يعكس تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، ويزيد من احتمال وقوع تصعيد عسكري إقليمي في الأيام المقبلة.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات