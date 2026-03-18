مجتبى خامنئي يهدد بالانتقام بعد اغتيال علي لاريجاني في ضربة إسرائيلية

أصدر مجتبى خامنئي، الابن الأكبر للمرشد الأعلى الإيراني، مساء الأربعاء بيانًا عبر حسابه في تلغرام هدّد فيه بالانتقام لمقتل علي لاريجاني، الذي كان يشغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ويعتبر الزعيم الفعلي للنظام.

وجاء في البيان: "سيُدفع الثمن قريبًا لقتلة لاريجاني. اغتيال لاريجاني يوضح أهميته وكراهية العدو له. سننتقم من دمه قريبًا".

وشارك آلاف المواطنين في طهران في جنازة علي لاريجاني، والتي ستُقام مراسم دفنه يوم السبت في مدينة مشهد. كما جرت مراسم دفن نجله وقائد البسيج، غلام رضا سليماني، اللذين قتلا أيضًا في الضربة الإسرائيلية الأخيرة.

الحدث يعكس تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، ويزيد من احتمال وقوع تصعيد عسكري إقليمي في الأيام المقبلة.