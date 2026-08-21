قال سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، يحيئيل لَيْتِر، مساء الخميس في مقابلة مع i24NEWS بعد الهجوم الإسرائيلي في سوريا - والانتقادات التي أثارها - إن إسرائيل تلقت معلومات استخباراتية واضحة تفيد بأن تركيا تعتزم توسيع وجودها العسكري في سوريا بشكل كبير جدا، وهذا كان خطا أحمر. "كان من المفترض أن يكون هذا خرقا تركيا فاضحا للتفاهمات. من كان يجب أن يتعرض للاستخبارات تلقاها. من يحتاج إلى المعرفة علم ما هو متوقع أن يحدث. قلنا إن هذا انتهاك للتفاهم بيننا – ولهذا السبب تصرفت إسرائيل كما تصرفت".

حقيقة أن هذه التحذيرات لم يُستجب لها أدت إلى أن إسرائيل هاجمت يوم الثلاثاء قاعدة أبو الضهور في سوريا، بالقرب من مدينة حلب، والتي من المفترض أن يصل إليها الأتراك. السوريون يدّعون أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن ثماني غارات ضد المطار، وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نُشرت لاحقًا إصابة مدارج الإقلاع. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء: "إسرائيل أوضحت الرسالة بشكل واضح: Don’t".

قال السفير لـ i24NEWS إن "الخطوة التركية تتعارض مع التفاهمات التي تعود إلى أيام الرئيس جو بايدن، والتي تمت بين إسرائيل وإدارة الشرع في سوريا، حيث 'جمّدت الوضع القائم في البلاد'". وأضاف السفير أن هذه التفاهمات تم تجديدها في اجتماع عُقد في يناير 2026 في باريس، شارك فيه وزير الخارجية السوري أسد الشيباني، والمبعوث الأمريكي توم باراك، والسفير ليتر مع من كان حينها رئيس مجلس الأمن القومي غيل رايخ، والسكرتير العسكري لنتنياهو رومان غوفمان (الذي يشغل حالياً منصب رئيس الموساد).

"هذا التجميد يعني أنه مثلما الأتراك لا يتحركون - نحن أيضاً لا نتحرك، وهم لا يفرضون علينا الانسحاب. يجب أن نفهم أنه بينما نحن نجلس فقط على 78 ميل مربع (حوالي 125.53 كيلومتراً) في سوريا، في منطقة الحزام الأمني، قام الأتراك في السنوات الأخيرة بضم زاحف في شمال سوريا لمساحة 3500 ميل مربع - أي حوالي 5% من مساحة الدولة". باستثناء المبعوث الأمريكي للشؤون السورية والسفير لدى تركيا توم بارك، لم يدن كبار المسؤولين الأمريكيين الهجوم الإسرائيلي في سوريا. "سياسة الإدارة هي أن تجميد الوضع الذي تم الاتفاق عليه في السابق سيستمر، ولهذا حتى ترامب لم يدن"، قال ليتر.

من المهم للسفير أن يوضح أنه رغم التوتر، تفهم إسرائيل أن نوايا سوريا ليست التصعيد أو الحرب، ولكن "يجب التأكد من ألا يستغل أحد سوريا لمصالحه": "من الواضح لنا أن السوريين لا يريدون المواجهة معنا، ولذلك نقترح على الأتراك عدم التسبب في نزاعات. هناك أكثر من إشارة تدل على أن الخطوة التي خُططت من قبل تركيا فُرضت على السوريين".

أشار السفير إلى أنه يمكن فهم ذلك أيضًا من خلال الفوضى في التصريحات التركية والسورية. "في حين أن وزير الخارجية السوري شعبان اعترف بوجود وفد تركي في سوريا قبل بضعة أيام من الهجوم، نفى الأتراك ذلك. فليحلوا الأمر بينهم." وهو لا يستبعد إمكانية العودة إلى الحوار المباشر مع سوريا، كما كان في السابق، لكنه يقول أيضًا إن الشروط يجب أن تكون ناضجة لذلك. "يمكن تجديد المفاوضات، نحن نريد مواصلة الحوار وجهًا لوجه الذي أجريناه في السابق مع السوريين."

وأضاف السفير أن إسرائيل لا تتجه أيضاً إلى مواجهة مع تركيا. "نحن بالتأكيد منفتحون على الحوار معهم – لكن وفقاً لتصريحات المسؤولين في الدولة، فهم يفضلون محو إسرائيل عن الخريطة". وتشير الأقوال إلى تصريحات رئيس تركيا أردوغان الذي اتهم إسرائيل مراراً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن "إسرائيل هي وصمة عار على الإنسانية".

قال السفير ليتر: "في حين تستضيف تركيا قادة حماس، وتقوم بتحويل الأموال إلى حزب الله وحماس، ذراع إيران في مواجهة إسرائيل، فليس من المناسب لها أن تبدأ بممارسة نفوذها في لبنان وسوريا. لا يمكن لتركيا، في الوضع الراهن، أن تكون عاملاً يُسهم في تهدئة المنطقة. أتمنى لو نستطيع العودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل عقود فيما يتعلق بالعلاقات بين القدس وأنقرة، وحينها سنكون مستعدين للنفوذ التركي في المنطقة. لكن ليس من المنطقي أن ينمو النفوذ التركي في المنطقة مع مرور الوقت، بينما تموّل تركيا عناصر إرهابية."