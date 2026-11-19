تضررت، الخميس، ناطحة سحاب في حي الملك عبد الله المالي بالرياض، تضم مكاتب صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي السعودي، جراء هجوم نُسب إلى الحوثيين. وأكد ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع وقوع الأضرار لوكالة رويترز.

أعلن التحالف بقيادة السعودية أنه اعترض صاروخًا باليستيًا أُطلق باتجاه جنوب المملكة، بالإضافة إلى صواريخ أخرى استهدفت المنطقة. ووفقًا لحصيلته الأولية، سقطت شظايا ناجمة عن الاعتراض وتسببت في أضرار مادية. وكان حجم الأضرار في الحي المالي لا يزال قيد التقييم.

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أُغلقت مداخل الحي وأُجلي سكانه. وأُرسلت سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء إلى الموقع. وكانت السلطات السعودية قد حذّرت السكان في وقت سابق من خطر محتمل في العاصمة، قبل أن تعلن زوال التهديد.