تقرير: مسؤولون في البنتاغون يطرحون إجراءات عقابية ضد أعضاء الناتو، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تسمّه، أن مقترحاً سياسياً تم تداوله بين موظفي البنتاغون يحدد خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة حلفاء الناتو لتقاعسهم عن دعم العمليات الأمريكية في الحرب ضد إيران.

وتضمنت المقترحات المطروحة طرد إسبانيا من الحلف ومراجعة الموقف الأمريكي بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند. ويُفهم أن هذه الخيارات كانت تُناقش على مستويات رفيعة في البنتاغون.

ويُقال إن كاتب المذكرة هو كبير مستشاري السياسة في البنتاغون، إلبريدج كولبي، الذي أعرب مراراً عن استيائه من تردد أعضاء الناتو في منح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز الجوي والبحري في الحرب ضد إيران.وكتب كولبي أن هذا "مجرد الحد الأدنى المطلق لحلف الناتو".وأوضح"أحد الخيارات الواردة في البريد الإلكتروني يتضمن تعليق عضوية الدول الصعبة من مناصب مهمة أو مرموقة في الناتو". انتقد الرئيس دونالد ترامب بشدة حلفاء الناتو لعدم إرسالهم قواتهم البحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز. كما أعلن أنه يدرس الانسحاب من الحلف.

وأثارت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران تساؤلات جدية حول مستقبل هذا التكتل الذي يبلغ من العمر 76 عامًا.

وتقول بريطانيا وفرنسا ودول أخرى إن الانضمام إلى الحصار البحري الأمريكي يُعد بمثابة دخول في الحرب، لكنها على استعداد للمساعدة في إبقاء المضيق مفتوحًا بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو انتهاء النزاع.

وأعرب مسؤولون في إدارة ترامب عن استيائهم الشديد من إسبانيا، حيث صرحت القيادة الاشتراكية بأنها لن تسمح باستخدام قواعدها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران. ولدى الولايات المتحدة قاعدتان عسكريتان في إسبانيا.