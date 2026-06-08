إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل الليلة الماضية لم يكن منسقا مع مجتبى خامنئي

حوالي 12 ساعة مرت منذ إطلاق النار من إيران باتجاه شمال إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى عدة هجمات إسرائيلية في مواقع مختلفة في البلاد. قناة المعارضة الإيرانية "إيران إنترناشيونال" أفادت اليوم (الإثنين) نقلاً عن مصدر مطلع على التفاصيل، أن الإطلاقات الإيرانية نحو إسرائيل نُفذت دون تنسيق مع المرشد الأعلى لإيران، مجتبى خامنئي.

كما ذُكر، وفقًا للتقرير، فإن الاتصال بين المرشد الأعلى الايراني وبين جهات رسمية في الدولة مضطرب منذ مساء يوم الأحد. مصدر مطلع على التطورات قدّر أن عمليات الإطلاق الأخيرة نحو إسرائيل نُفذت على الأرجح بحسب بروتوكولات عسكرية محددة مسبقًا، دون تنسيق مع مكتب خامنئي.

أضاف المصدر أن "رد فعل الحرس الثوري على الهجوم الإسرائيلي في ضواحي جنوب بيروت كان سريعًا جدًا بحيث لم يكن من الممكن إجراء تبادل رسائل مع مجتبى خامنئي".

كما هو معلوم، فإن الهجوم الإسرائيلي في ضاحية بيروت ظهر يوم الأحد أدى إلى رفع حالة التأهب بسبب الخوف من رد إيراني محتمل. هذا الخوف تحقق - عندما أطلقت إيران عدداً من الصواريخ باتجاه منطقة الشمال. وقد تم اعتراضها بنجاح ولم تقع إصابات.

ردًا على ذلك، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عدة موجات هجوم في إيران، وأصاب عدة أهداف تابعة للنظام من بينها أنظمة دفاع استراتيجية. بعد عدة ساعات من العملية الإسرائيلية - نفذت إيران عدة إطلاقات باتجاه إسرائيل.