لقاء ويتكوف وعراقجي.. إيران تربط فتح مضيق هرمز بـ3 شروط رئيسية

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن طهران وافقت على الاجتماع مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف عرض شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز.

وبحسب التقرير الإيراني، فإن سبب الموافقة على طلب ويتكوف عقد اللقاء كان "الحاجة إلى عرض شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز".

وأضاف التقرير أن إيران عرضت خلال الاجتماع ما وصفه بـ"مواقفها الحازمة" أمام الممثل الأميركي، وحددت ثلاثة مطالب رئيسية، هي الرفع الفوري للحصار البحري، والإفراج الفوري عن جميع الأصول الإيرانية المجمدة، و"إنهاء الحرب على جميع جبهات محور المقاومة".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير عن اجتماع جمع ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان ترامب قد أكد أن ويتكوف وكوشنر عقدا لقاءً مع وسطاء إيرانيين لبحث اتفاق لإنهاء الحرب، فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدرين إيرانيين أن عراقجي شارك في الاجتماع، وأن قطر وباكستان توسطتا لعقده.

ووفق المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة، ركزت المحادثات على مسار يمكن أن يقود إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد والتوصل إلى تسوية.