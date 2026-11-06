تمهيد الطريق للدعم العسكري للسعودية: البرلمان التركي يصادق على "اتفاقية مكة" للدفاع المشترك

صادق البرلمان التركي، على "اتفاقية مكة" للدفاع المشترك، وهي اتفاقية دفاعية بين باكستان والسعودية وتركيا، مما يمهد الطريق أمام أنقرة لإرسال دعم عسكري إلى الرياض في ظل هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على المملكة.

وبموجب الاتفاقية، التي وقعتها القوى الإقليمية الثلاث في أغسطس/آب وأُحيلت إلى البرلمان للموافقة عليها الشهر الماضي، يُعتبر أي هجوم على أحد الأطراف هجومًا على جميع الأطراف.

ومن جهته قال نائب من الحزب الحاكم لوكالة رويترز الشهر المنصرم ، إن "تركيا ستقدم أيضًا تفويضًا إلى البرلمان يسمح بنشر أفراد عسكريين في السعودية بموجب الاتفاقية".

وقّعت وزارتا الدفاع السعودية والسورية اتفاقية تعاون عسكري، يوم الأربعاء، بعد أيام من تصريح يوني بن مناحيم، الباحث البارز في مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية، لصحيفة جيروزاليم بوست بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يسعى للانضمام إلى اتفاقية مكة. وُقّع اتفاق التعاون العسكري خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرعاء إلى الرياض، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمرة الثانية خلال شهر.