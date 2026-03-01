بالتزامن مع الحرب ضد إيران، تم اليوم (الأحد) اختراق تلفزيون النظام وبُثت رسائل لمواطني الجمهورية الإسلامية من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

بالإضافة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بالهجمات في إيران، ظهر نتنياهو في تصريحه مساء أمس قائلاً: "في الأيام المقبلة سنضرب آلاف الأهداف التابعة لنظام الإرهاب. سنهيئ الظروف للشعب الإيراني الشجاع ليحرر نفسه من قيود الإرهاب. أنا أُخاطبكم، أيها المواطنون الإيرانيون - لا تفوتوا هذه الفرصة". كما تم بث مقطع من خطاب ترامب للإعلام حول العملية.

https://x.com/i/web/status/2028188258933395593 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في غضون ذلك، وقعت موجة من عمليات السايبر في صباح يوم السبت بالتزامن مع الهجوم المشترك للولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف في أنحاء إيران، وذلك بحسب خبراء السايبر ومراقبين.

شملت العمليات اختراق عدد من مواقع الأخبار لعرض رسائل مختلفة، وكذلك اختراق تطبيق BadeSaba - وهو تقويم ديني مع أكثر من 5 ملايين عملية تنزيل، حيث عرض للمستخدمين رسائل بصيغة "حان وقت الحساب" ودعا القوات المسلحة الإيرانية إلى وضع أسلحتهم والانضمام إلى الشعب.