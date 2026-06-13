قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم السبت، إن التوقيت الدقيق لتوقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لم يُحسم بعد، ولن يكون غداً الأحد".وأضاف "مذكرة التفاهم الجاري العمل عليها، يركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب"، مشيراً إلى أنه "تقرر عدم التطرق حالياً إلى الملف النووي الإيراني".

وأوضح بقائي أن "إمكانية توقيع الاتفاق خلال الأيام المقبلة لا تزال قائمة"، لكنه دعا إلى "توخي الحذر في تقييم مسار المفاوضات"، بسبب ما وصفه بـ"تذبذب مواقف الطرف المقابل".وقال: "علينا الانتظار لمعرفة الموعد الدقيق للتوقيع، ورغم أنه لن يكون غداً، فإن احتمال حدوثه في الأيام المقبلة غير مستبعد".