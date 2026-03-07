ترامب يوضح موقفه من إرسال قوات برية لايران ويحذر الأكراد

في سلسلة تصريحات حول استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة واضحة للقوات الكردية بالمنطقة. وقال مساء السبت:"لا أريد أن يدخل الأكراد إلى إيران، لقد أوضحت لهم أنني لا أريد ذلك. الحرب معقدة بما فيه الكفاية بالفعل".

موقف واشنطن من العمليات البرية

وحول احتمال مشاركة القوات الأمريكية على الأرض، شدد ترامب على أن ذلك لن يحدث إلا إذا كانت هناك مبررات قوية جدًا، قائلاً:"على أي حال، إذا قمنا بذلك – فسيحدث عندما يكون الجيش الإيراني محطمًا تمامًا".

وحين سُئل عن إمكانية إرسال قوات للسيطرة على مخزونات اليورانيوم المخصب في إيران، أجاب: "ليس الآن، ربما لاحقًا".

الموقف الدبلوماسي تجاه المفاوضات الإيرانية

على الصعيد السياسي، أكد ترامب أن الإدارة الأمريكية ليست في عجلة للوصول إلى اتفاق مع إيران، مشددًا على أن "إيران تريد التوصل لاتفاق، ونحن لا نسعى لذلك"، وأوضح أن "أي مفاوضات تتطلب تغيّرًا جذريًا في نهج طهران".

بدوره، أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن الولايات المتحدة تتواصل مباشرة مع موسكو لمنع أي تسليم معلومات استخباراتية لإيران قد تساعدها على استهداف القوات الأمريكية في المنطقة.