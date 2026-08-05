في وقت يواصل فيه الوسطاء الدوليون والإقليميون جهودهم للدفع نحو اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تؤكد إسرائيل تمسكها بمواصلة عملياتها العسكرية والحفاظ على زمام المبادرة الميدانية.

وبحسب تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط"، تُجرى في هذه الأيام اتصالات بشأن خطة لتنفيذ وقف إطلاق النار بشكل تدريجي، تتناول أبرز القضايا العالقة، بما في ذلك آليات تبادل الأسرى والمحتجزين، وانسحاب القوات، والترتيبات الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب. وأشارت المصادر إلى أنه رغم تحقيق تقدم جزئي في بعض البنود، لا تزال الخلافات الأساسية تتمحور حول مستقبل إدارة قطاع غزة وضمان الترتيبات الأمنية فيه.

وفي موازاة هذه التحركات، أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، جولة ميدانية داخل قطاع غزة برفقة قائد المنطقة الجنوبية وعدد من قادة الفرق العسكرية، حيث شدد على مواصلة العمليات ضد حركة حماس.

وقال زامير إن الجيش الإسرائيلي "ألحق بحماس أضرارًا ممنهجة وأضعف قدراتها بشكل كبير، وغيّر الواقع الميداني"، مؤكدًا أن الجيش سيواصل العمل بمبادرة هجومية ولن يسمح بظهور أي تهديد على الحدود الإسرائيلية "كما حدث في السابع من أكتوبر".

وأضاف أن الجبهة في غزة تشكل جزءًا من مواجهة متعددة الساحات، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل ملاحقة المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر، وأنها "لن تتوقف حتى تحاسب كل من شارك في الهجوم، عاجلًا أم آجلًا".