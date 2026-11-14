قُتلت لينا قاسم زيدان، 51 عامًا، الحائزة على وسام الكرمل، اليوم السبت، إثر إلقاء قنبلة يدوية على متجر في قرية مندا شمال البلاد. وإلى جانب الضحية، أُصيب ثلاثة أشخاص، بينهم رجل وامرأة في الخمسينيات من العمر، بإصابات طفيفة ومتوسطة. وباشرت الشرطة تحقيقًا في الحادث، وتم إرسال عدد كبير من عناصرها إلى الموقع. ووصل قائد الشرطة إلى مكان الحادث، وأُلقي القبض على ثلاثة مشتبه بهم بتهمة إلقاء القنابل.

وتُعد هذه الجريمة رقم 200 في المجتمع العربي منذ بداية العام. وبحسب التحقيقات الأولية، سقطت إحدى القنابل بالقرب من الضحية، ما أدى إلى وفاتها على الفور. وأُصيب زوجها وشخصان آخران. وتشير الشهادات إلى أن سائق دراجة نارية وصل إلى مكان الحادث وألقى قنبلتين، إحداهما أمام المتجر الذي قُتلت فيه لينا قاسم زيدان، والأخرى على متجر آخر. ثم لاذ سائق الدراجة النارية بالفرار. تم تحديد موقع المركبة التي يشتبه في استخدامها من قبل أولئك الذين ألقوا القنابل اليدوية وإزالتها.

ومن جهته ندد النائب يوسف جبارين، رئيس "القائمة المشتركة"، بشدة يوم السبت بتقاعس السلطات الإسرائيلية عن مواجهة الجريمة في المجتمع العربي، وذلك في أعقاب مقتل لينا قاسم في هجوم بقنبلة يدوية في كفر مندا بالجليل. وأشار جبارين إلى أن 200 شخص قد قُتلوا في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري. واتهم جبارين حكومة بنيامين نتنياهو المنتهية ولايتها بترك المواطنين العرب فريسةً للمنظمات الإجرامية وانتشار الأسلحة غير القانونية. وفي معرض تنديده بما وصفه بـ "الفشل المخزي" للسلطات - مصوباً انتقاداته بشكل خاص نحو الوزير المسؤول عن الأمن القومي - دعا جبارين إلى استبدال الحكومة على وجه السرعة بائتلاف قادر على مكافحة الجريمة وضمان أمن سكان البلدات العربية.