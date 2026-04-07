كيف اتخذ ترامب قرار الهجوم على إيران؟ تفاصيل مثيرة من غرفة العمليات

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش خطة ضرب إيران بعد عرض رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصورًا تضمن صورًا لقيادات محتملة بديلة، من بينهم رضا بهلوي، ابن الشاه الإيراني السابق. ووفقًا للمصادر، الإسرائيليون المشاركون أكدوا أن العملية ستكون قصيرة ولن تؤدي لإغلاق مضيق هرمز أو هجمات إيرانية على دول الجوار.

في المقابل، أجرى كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكيين تقييمًا مستقلًا، مؤكدين أن استهداف علي خامنئي وكبار المسؤولين الإيرانيين قد يكون ممكنًا، لكن لا يمكن أن يؤدي إلى تغيير النظام في إيران.

رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وصف التقديرات الإسرائيلية بأنها "مضحكة"، بينما اعتبر وزير الخارجية ماركو روبيو أنها "هراء". كما أشار رئيس الأركان المشتركة إلى صعوبات محتملة نتيجة استهلاك صواريخ الاعتراض الأمريكية، فيما كان نائب الرئيس جي.دي.فانس من أشد المعارضين للخطوة.

ورغم هذه التحفظات، فإن ترامب، وفقًا للتقرير، كان متأثرًا بـ نجاح العمليات العسكرية القصيرة السابقة ضد إيران وفنزويلا، واعتقد أن العملية ستنجح سريعًا. وتم إرسال مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لمحادثات جديدة مع إيران، والتي أوضحت أن الوصول لاتفاق شامل قد يستغرق أشهرًا ولا يحقق كل المطالب الأمريكية.

وفي النهاية، اتخذ ترامب القرار النهائي يوم الخميس 26 فبراير، وأصدر الموافقة بعد اجتماع قصير في غرفة العمليات، وتم تنفيذ العملية بعد يومين.