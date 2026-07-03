قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، مساء اليوم الجمعة، "قال رئيس الوزراء خلال حديثه مع ترامب إن الولايات المتحدة ضامنة للحرية العالمية، وأن إسرائيل تُقدّر عالياً العلاقات الوثيقة بين البلدين.واتفق رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب على الاجتماع قريباً في الولايات المتحدة".

وتابع البيان"تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهنأه بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة".