أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف سائح أمريكي وصل إلى قاعدة "الكرياه" العسكرية في تل أبيب، أمس الأحد، بعد أن أثار سلوكه شكوك عناصر الأمن في المكان، قبل أن يقول إنه يعتزم تنفيذ هجوم داخل القاعدة.

وبحسب الشرطة، بدأ السائح بتصوير المكان، وحاول الدخول إلى القاعدة، كما أدلى بتصريحات بشأن نيته تنفيذ هجوم، ما دفع قوات الأمن إلى توقيفه والتحقيق معه.

وتشتبه الشرطة في أن السائح يعاني اضطرابات نفسية، فيما تدرس السلطات إمكانية ترحيله من إسرائيل بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالحادثة.

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ولم تذكر الشرطة تفاصيل إضافية بشأن هوية السائح أو ما إذا كان بحوزته أي سلاح، كما لم تسجل إصابات جراء الواقعة.